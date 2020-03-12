Cam ve seramikten yapılan sanat eserlerine yoğun ilgi
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Plastik, Cam, Yerel

Cam ve seramikten yapılan sanat eserlerine yoğun ilgi

Cam ve seramikten yapılan sanat eserlerine yoğun ilgi Ondokuz Mayıs ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü öğrencilerinin yaptığı eserler herkes tarafından takdirle karşılandı.

12.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:50
Cam ve seramikten yapılan sanat eserlerine yoğun ilgi

Cam ve seramikten yapılan sanat eserlerine yoğun ilgi

SAMSUN - Ondokuz Mayıs ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü öğrencilerinin yaptığı eserler herkes tarafından takdirle karşılandı.

Genellikle seramik ve camdan oluşan serginin açılışı öğretim üyelerinin ve öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Seramik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tamer Aslan, "Bizim bölümümüz adına geleneksel ifadeyi taşıyan 3. atölye sergimize hepiniz hoş geldiniz. Bu senenin başka bir önemi de Milli Mücadelenin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yıl nedeniyle planladığımız bir etkinlik oldu. Öğrencilerimizi kutluyorum" diye konuştu.

Akabinde kürsüye gelen Seramik ve Cam Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara, "Öğrencilerimiz genellikle dönem sonu projelerinden gerçekleştiren bu çalışmalar genellikle seramik ve cam odaklıdır. Takı tasarımı, aydınlatma, 3 boyutlu eserler, duvar panoları dikkat çekmektedir. Bununla birlikte öğrencilerimize destek veren hocalarımıza, personellerimize çok teşekkür ediyorum. Geçen senelerde de düzenlemiştik. Umarım bu sene de keyifle izlersiniz" şeklinde konuştu.

Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Tomak, "Seramik Cam Bölümümüzle ve alt yapısıyla ilgili olarak hem Büyükşehir Belediyesi nezdinde hem de üniversitemiz nezrinde bir takım girişimler ve görüşmeler gerçekleşiyor. Eğer bu durum olumlu sonuçlanırsa alt yapı olanaklarına ilişkin mekanik sistemlerimizin daha da iyileştirme imkanı bulacağız. Bunun da eğitim öğretime yansımaları olumlu yönde gerçekleşecektir. Üniversite genel iş birlikçiler yönetimi kapsamında da fakültemiz adına öğrenciler adına çok olumlu şeyler gerçekleşebilecek" ifadelerini kullandı.

Sergide en çok dikkat çeken eserler arasında yer alan 'Empati' ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Denizlerin kirlenmesi sonucunda canlıların vücutlarına giren plastik atıklara dikkat çekmek isteyen Nazife Aktaş, "Tüketim endüstrisi ile birlikte ekosisteme, doğaya verilen zarardan yola çıkarak deniz canlılarının, denize dökülen plastik atıkların omurgalarına yapılarına bozukluk vermesi ve yaşam koşullarının zorlaştırılmaya başlamasına dikkat çekmek istedim. Bu yüzden insanın kendi omurgasına plastik atıklar yerleştirerek bir bozulma oluşturdum. Çalışmamı 1 aya yakın zamanda tamamladım. Kırmızı çamur kullandım. El işi kirlendirme yaptım. Omurgayı inceledim. Omurgada her bir değişikliği heykelimde belirttim. Plastik şişeyi ısı vererek göğüs bel omurgasını yaptım. İnsanlar denize attıkları her atığı denizin alıp götüreceğini düşünüyorlar ama deniz bu atıkları bizlere geri getiriyor. Canlıların yaşamlarını zorlaştırıyor. İnsanlar daha farkında olsunlar, doğayı kirletmesinler" açıklamasında bulundu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde açılan serginin içerisinde 26 öğrenci tarafından yapılmış 51 eser bulunuyor.

Cam ve seramikten yapılan sanat eserlerine yoğun ilgi

Kaynak: İHA

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Cam ve seramikten yapılan sanat eserlerine yoğun ilgi

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