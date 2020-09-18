Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı
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Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı

Ordu'da sosyal medyada yayınlamak üzere video çeken 3 çocuk, yakarak cam kavanoza koydukları torpilin patlaması sonucu yaralandı. Büyük bir gürültüyle patlayan torpil nedeniyle yaralanan çocuklardan biri görme yetisini kaybetti.

18.09.2020 14:46 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:07

Ordu'nun Ünye ilçesinde, yakarak cam kavanoza koydukları torpilin patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı. Çocuklardan durumu ağır olan A.B.'nin (14) sol gözü, görme yetisini kaybetti. Torpil nedeniyle çocuğu ağır yaralanan baba Ertuğrul B. (36), "Bunun yasak olmasını bile bile satanların ceza almasını istiyoruz" dedi.

Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Balıkçı Sokak'ta, A.B., Y.D. (15) ve A.E.Ç. (11), oyun amacıyla yaktıkları torpili cam kavanoza koydu. Kapağı kapatılan kavanozun içindeki torpilin patlaması 3 çocuk, kırılan cam ve torpil parçalarının vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı. Çocuklar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan A.B. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, Y.D. ise Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edil. Durumu ağır olan A.B.'nin sol gözünün, görme yetisini kaybettiği öğrenildi.

Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı

"SOSYAL MEDYADA GÖRÜP YAPMIŞLAR"

Torpil nedeniyle çocuğu ağır yaralanan baba Ertuğrul B. (36), "Dün saat 14.00 sıralarında çocuklar, cam şişesinin içinde torpili koyuyorlar ve yakıyorlar. Benim çocuğum da o sırada telefonla video çekiyormuş. O sırada şişenin patlamasıyla oğlum ve diğer çocuklar yaralandı. Bizi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk ettiler. Oğlum sol gözünü kaybetti. Bunun yasak olmasını bile bile satanların ceza almasını istiyoruz. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Çocuklar bu torpil olayını da sosyal medyada görüp yapmışlar. Çocuklarınıza bilgisayar, telefon veya tablet vermeyin" dedi.

Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı

TORPİLİN PAKETİ 13 LİRA

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle torpil satışı yasak olmasına rağmen, bazı bakkallarda ve işletmelerde torpil satışları devam ediyor. Özellikle çocuklar tehlikeli olan torpilli kolayca satın alabiliyor. İçerisinde 40 adet torpilin bulunduğu paketler, bazı bakkallarda 13 liradan satışa sunuluyor.

Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Hakan AKGÜN
Hakan AKGÜN
DHA Editörü
Haber Yorumları (5)
BEYZA: Ebeveynlerin çocuklarının neler izlediklerini neler yaptıklarını sürekli takip etmesi gerek. Çocuklar için hiç uygun değil telefon. Sonuçları hep aynı oluyor, yazık.
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
DEFOLAŞKIM: kör bir şekilde takipçi kasar artıkın :)
Cevap Yaz 26 7 Yayından Kaldır
QRANKARA: yaptıkları hatalı bile olsa bir çocuğunu görme yetisini kaybetmesine gülerek yorum yapman çok rahatsız edici, mizah için başka sayfalarda dolanmanı tavsiye ederim, onların aklı yetmiyor henüz gördüklerini yapmaya çalışıyorlar. KÖR demen zaten ap ayrı bir kabalık, bence sende biraz zihniyetini düzelt empati kur , senin oğlunun başına böyle bişey gelse , biri de kalkıp senin yaptığın yorumu yapıp gülse ne hissederdin?
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