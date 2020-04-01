Cam Piramit'te 'Bağış Kabul Merkezi' kuruluyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Cam Piramit'te 'Bağış Kabul Merkezi' kuruluyor - Haberler
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Cam, Güncel

Cam Piramit'te 'Bağış Kabul Merkezi' kuruluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde iş dünyası ve STK temsilcilerinin katılımıyla kurulan Korona virüs Dayanışma Platformu, salgın kapsamında alınacak önlemler ve ayni (gıda) yardımlar konusunu ele almak üzere toplandı.

01.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:37
Cam Piramit'te 'Bağış Kabul Merkezi' kuruluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde iş dünyası ve STK temsilcilerinin katılımıyla kurulan Korona virüs Dayanışma Platformu, salgın kapsamında alınacak önlemler ve ayni (gıda) yardımlar konusunu ele almak üzere toplandı. Başkan Muhittin Böcek, salgın nedeniyle başta turizm olmak üzere birçok sektörde binlerce kişinin işsiz kaldığını belirterek, "El ele vererek öncelikle işsiz kalan hemşehrilerimiz ve aileleri olmak üzere desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi. Başkan Böcek, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'Bağış Kabul Merkezi' oluşturduklarını belirterek kurum ve vatandaşların merkeze gıda bağışı yapabileceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Başkan Muhittin Böcek'in başkanlığında bir araya gelen ATSO, AESOB, AKTOB, YÖRSİAD, KONSİAD, MÜSİAD, TÜRSAB, OSB, ALTSO, MATSO, KUTSO gibi meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turizmciler ve iş insanları Korona virüs salgınına karşı Antalya ve 19 ilçesinde yapılacakları ele aldı. Toplantıda sosyal mesafe kuralına uygun bir oturma düzeni yapılırken, maske ve eldiven kullanım kurallarına da dikkat edildi. Antalya Koronavirüs Dayanışma Platformu'nun yapacağı çalışmaların büyük önem taşıdığını söyleyen Başkan Böcek, "Gün dayanışma günüdür?. Antalya'da yüz binlerce insanımız salgın nedeniyle gelirsiz ve işsiz kaldı. Bu durumdan aileleri de etkilendi. Şimdi dayanışma zamanı. Antalya'da iş dünyası ve hayırseverlerimizle tek yürek olarak bu zorlu süreçte gelirlerini kaybeden hemşerilerimizin ayni (gıda) yardımlarımla yanında yer alacağız" diye konuştu.

Toplantıda Oda ve STK'lar yapılması gereken yardımlarla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi. Başkan Muhittin Böcek de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgınına yönelik önlemleri ve çalışmaları hakkında platforma bilgi sundu. Başkan Böcek bu süreçte özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının her daim yanlarında olduklarını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın da yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu söyleyen Başkan Böcek, "Devam eden sıcak yemek yardımlarına ek olarak, sosyal gelirine bakılmaksızın evden çıkamayan ve yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da sıcak yemek yardımı yapıyoruz. Yemeğini yapabilecek durumda olan vatandaşlara ise kuru gıda yardımında bulunuyoruz" dedi.

Altyapımız hazır

Antalya'da turizm sektörü başta olmak üzere yüz binlerce hizmet sektörü çalışanı ile tarım ve sanayi çalışanının koronavirüs salgını sonrası işsiz kaldığına dikkat çeken Başkan Böcek, "Sürecin en az 3 ay süreceğini göz önüne alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşsiz kalan vatandaşlar önceliğimiz olmak üzere, sosyal güvencesi olmayan, ekonomik anlamda yardıma muhtaç olan insanlarımıza ayni (gıda) yardım yapacağız. 19 ilçede alt yapımız hazır. Tek yapmamız gereken el ele vererek işsiz kalan hemşehrilerimize ve ailelerine ihtiyaç duydukları ayni (gıda) yardımları ulaştırmaktır" dedi.

Cam Piramit'te bağış merkezi

Cam Piramit'te Bağış Kabul Merkezi oluşturduklarına dikkat çeken Başkan Böcek, "Zor günleri el ele, gönül gönüle aşacağız. İş kaybı yaşayan vatandaşlarımıza ayni (gıda) yardım yapacağız. Bunun için Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezimizi bir süreliğine 'Bağış Kabul Merkezi'ne dönüştürüyoruz. Ayni (gıda) yardımı yapmak isteyen kurum ve hayırsever vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesinin 444 94 20 numaralı telefonundan bilgi alabilir. Ayni (gıda) yardımlarını Bağış Kabul Merkezimize ulaştırabilir. Biz de belediye olarak bize ulaşan, sosyal incelemesi yapılan, sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine ekiplerimiz tarafından gıda paketlerini ulaştıracağız. Her zaman söylediğimiz gibi biz birlikte güçlüyüz. Biz birlikte yaparız" şeklinde konuştu.

Korona virüs dayanışma merkezi şu isimleren oluşuyor: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BöcekK, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO Başkanı Yrd. Cihangir Deniz, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, ATB Başkanı Ali Çandır, TÜRSAB Başkanı Ferit Turgut, OSB Başkanı Ali Bahar, OSB Başkan Yrd. Hasan Ali Gönen, KUTSO Başkanı Murat Günay, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan, ANTİAD Başkanı Ferhat Yıldız, MÜSİAD Başkanı Boğaçhan Göksu, Antalya İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanı Atılgan Sert, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, KONSİAD Başkanı İlhami Kaplan, Akdeniz Sanayici İşadamları Dernek Başkanı Veysel Mutlu, Antalya Organize Sanayi İşadamları Dernek Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Antalya Genç İş İnsanları Dernek Başkanı Osman Sert, Antalya İş Kadınları Dernek Başkanı Gülseren Açar, AGİDER Başkanı Figen Sayın, Genç Organize Sanayi Dernek Başkanı Elçin Ekici Öztürk, Antalya Doğu ve Güneydoğulu İşadamları Dernek Başkanı Aykut Eminoğlu, DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, Antalya Serbest Bölge İşadamları Dernek Başkanı Mustafa Emre Şandan, ALSİAD Başkanı Akın Tabaklar, MASİAD Başkanı Mücahit Tatar. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, Soylu'nun 'Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz' sözlerine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Haberler
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
ABD'de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi Haberler
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 110 yaşındaki Diyarbakırlı kadın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulundu
Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 110 yaşındaki Diyarbakırlı kadın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulundu
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler...
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart...
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için...
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü
Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Fahrettin Koca Zekeriya Birkan Mustafa Destici
Magazin Hadise Demet Şener Haluk Levent Nurgül Yeşilçay
Spor Basketbolcu Sergen Yalçın Hikmet Karaman Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Milli Polis Wuhan Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Cam Piramit'te 'Bağış Kabul Merkezi' kuruluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 17:51:31. #1.15#
title