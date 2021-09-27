En acı fotoğraf karesi! 17 yaşındaki genç, inşaat çatısından düşmesi sonucu öldü

Bolu'daki bir inşaatta çalışan Yusuf Demir isimli genç, çatıda bastığı malzemenin kırılması sonucu aydınlatma boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin ayakkabıları fotoğraf karesine yansırken, talihsiz genç bugün yaşam savaşını kaybetti.

15 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Bahçelievler Mahallesi İdil Sokak'ta 4 katlı bir inşaatta çalışan Yusuf Demir, çatıda işlem yaptığı sırada binanın aydınlanması için plastik ve şeffaf malzemeden yapılan zemine bastı. Demir, plastik malzemenin kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten apartman içindeki beton zemine düştü.

GECE SAATLERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Demir'in düştüğünü gören diğer işçiler, durumu 112'ye haber verdi. Ağır yaralanan Demir, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Demir, dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.