Çalışmadıkları için isyan eden ünlü isimlere "Hamurdanmayın" diyen Cüneyt Özdemir, gelen tepkilerden sonra geri adım attı

Cüneyt Özdemir, normalleşme kararlarından sonra sahne çıkamadıkları için isyan eden ünlü isimlere "Homurdanmak yerine canlı yayına çıkın" diyen Cüneyt Özdemir'e tepki yağdı. Kısa sürede gündem olan Özdemir, paylaşımı silip açtığı canlı yayında özür diledi.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı normalleşme kararlarına ilişkin 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Buna göre; sokak kısıtlaması hafta içi 22.00 ile 05.00 arası, hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında uygulanacak. Pazar günleri bakkal, market, kuruyemişçi, manav ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

"HOMURDANMAK YERİNE DERDİNİZİ ANLATIN"

1,5 yıldır işsiz olan ünlü isimler ise kendileriyle ilgili bir açılma olmadığını görünce sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bunun üzerine Twitter hesabından paylaşım yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, "Müzisyenler ve sanatçıların yasak isyanını canlı yayında konuşuyoruz. Sanatçı dostlarımız homurdanmak yerine buyurun yayına bağlanın ve derdinizi anlatın" ifadelerini kullandı.

Özdemir'in paylaşımını gören Fırat Tanış, Behzat Uygur ve Atilla Taş gibi ünlü isimler tepki gösterdi. Bunun üzerine paylaşımını silen Özdemir, açtığı canlı yayında özür diledi.