Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Heyeti Vali Demirtaş'ı Ziyaret Etti

MARDİN (Habermetre) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Heyeti Vali Demirtaş'ı Ziyaret EttiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyeti, çocuk işçiliği ile mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulunmak üzere Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Çocuk işçiliği ile mücadele konusunda yapılan/planlanan çalışmalarla ilgili heyetten bilgiler aldı. Heyet, Avrupa birliği ve Çalışma Bakanlığı arasında yürütülmekte olan çocuk işçiliğinin önlenmesi temel hedefiyle hazırlanan "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023)" hakkında Vali Demirtaş'a bilgiler veren ve Çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda bugüne kadar Türkiye'de yürütülen en büyük girişim olma özelliği taşıyan, 29, 7 milyon Euroluk bütçeye sahip ve 40 ay sürecek olan Projeyle mevsimlik tarımda aileleriyle birlikte hareket eden ve tarım işlerinde çalışan/çalışma riski altında olan çok sayıda çocuk için faaliyetler yürütülmesi amaçlandığını belirten Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş sözlerini şöyle sürdürdü: Genel Müdür Yardımcısı Baş: 12. 000 Çocuğa Yerinde Eğitim, Danışmanlık ve Rehabilitasyon Hizmeti Sunulacak"Çalışan çocuklar, aileleri, işverenler, okul yöneticileri, öğretmenler, muhtarlar ve tarım aracılarına ulaşılarak çocukların eğitime yönlendirilmesi sağlanırken, diğer yandan ulusal ve yerel kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Mevsimlik tarım göçünün en yoğun olduğu şehirler olan Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Ordu, Bursa ve Düzce illerinde uygulanmakta olan Proje kapsamında 12. 000 çocuğa yerinde eğitim, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması; eğitim ve kırtasiye malzemeleri, hijyen kitleri, kıyafet ve gıda desteği verilmesi; yerleşim alanlarındaki mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi; mevsimlik tarımda çalışan/çalışma riski olan çocukların aile bireylerinin, yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla mesleki eğitim programlarına yönlendirilmesi ve 200 tarım aracısı, 500 işveren ile 200 köy muhtarına mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat ile ilgili eğitimlerin verilmesi sağlanmaktadır. Mevsimlik gezici tarımda çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik planlama, yönetim, koordinasyon, uygulama ve izleme alanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nin merkezi ve yerel kapasitesinin güçlendirilmesinin yanı sıra, çocuk işçiliği ile mücadelede görev alan ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının bu alanda kapasitelerinin geliştirilmesi de projenin hedefleri arasında yer almaktadır"Vali Demirtaş: Mardin Mevsimlik Tarım Hareketliliğinin En Yoğun Olduğu Şehirler ArasındaVali Demirtaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'de Mevsimlik tarım hareketliliğinin en yoğun olduğu şehirler arasında Mardin'in de olduğunu söyleyen Mardin Valisi Demirtaş, Mevsimlik tarım işçisi vatandaşlarımızın tarım işlerinde çalışmak üzere başka illere gittiklerinde genellikle çocuklarını da yanlarında götürdüklerini belirterek bu çocuklarımızın her yönüyle takibi ve akranlarıyla eş zamanlı olarak gelişimi ve bu çocuklarımıza ve ailelerine eğitim, sağlık, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sunulması açısından Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programının çok önemli olduğunu belirtti. Vali Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem mevsimlik tarım işçilerimizin hem de bu işçilerimizin çocuklarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi, eğitim, sağlık, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin bu aile ve çocuklarımıza ulaştırılması amacıyla bizler de Mardin'de bütün kurumlarımız, Muhtarlarımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla işbirliği içinde çalışmalar yürütüyoruz. "Vali Demirtaş, "programda emek veren herkese şehrimiz Mardin'de bulunan bütün mevsimlik tarım işçisi alilerimiz ve bu ailelerimizin çocukları adına teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini bitirdi.

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