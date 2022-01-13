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Çalışma Bakanı Bilgin'i ziyaret ettiler

Çalışma Bakanı Bilgin'i ziyaret ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

Ziyarette Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) ve kurumlara işçi alımları ile maden şehitlerinin yakınlarına tanınan haklardaki tarih sınırlamasının kaldırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'de hazır bulundu.

Öte yandan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı da ziyaret ettiler.

TTK ve MTA'ya işçi alımı ile maden şehit ailelerine tanınan haklardaki tarih sınırlamasının kaldırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. - ZONGULDAK

Çalışma Bakanı Bilgin'i ziyaret ettiler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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