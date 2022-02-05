Ağabeyinden hatıra olan ve çalınan römorkun izini sürdü, hurdacıda buldu

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2 yıl önce vefat eden ağabeyi Ali Rıza Özden'e ait eski römorkun çalınması üzerine harekete geçen Aziz Özden, römorku hurdacıda buldu. Özden, "Demir bazında satsan 10 lira eder, manevi değeri olmasa zaten bunun peşinde bu kadar koşmazdık" dedi.

Geçen perşembe günü akşam saatlerinde bir arkadaşının kendisini arayarak, 2 yıl önce ölen ağabeyine ait eski römorku satıp satmadığını sorması üzerine römorkun çalındığını anlayan Aziz Özden, hırsızların peşine düştü. Özden, jandarmaya da bilgi verdi.

Römorka 2 yıl önce vefat eden ağabeyi Ali Rıza Özden'in hatırası olarak baktıklarını anlatan Aziz Özden, "Maddi değerinin ötesinde manevi değeri var bunun. 5 lira, 10 lira orasında değiliz. Sonuçta rahmetlinin evinin önünde duran bir römork, kullanılmıyor zaten. Demir bazında satmaya kalksanız 10 lira yapar. Manevi değeri olmasa bunun peşinde bu kadar koşmazdık" diye konuştu.