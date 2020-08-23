Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor

ABD'nin California eyaletinde son bir haftada 585 orman yangını meydana geldi. Kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle binlerce insan evlerini tahliye etti. ABD Başkanı Trump, ise bölgeyi 'afet bölgesi' olarak ilan etti. Vali Newsom ise en korkunç yangınlarından biri olan bu felaketin sebebinin 'iklim değişikliği' olduğunu belirtti.

23.08.2020 12:12 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:20

ABD'nin California eyaletinde çıkan son bir haftada çıkan yüzlerce orman yangınında 500 bin hektarlık ormanlık alan yandı, ABD Başkanı Donald Trump California'yı afet bölgesi ilan etti. Bölgede pek çok insan evlerini terk ederken, yeterli itfaiye erinin bulunmadığı öğrenildi. Vali Newson, yaşanan felaketin iklim değişikliği olduğunun altını çizdi.

California'nın bugüne kadar gördüğü en büyük orman yangını felaketlerinden birisi olarak nitelenen yangınların kontrol altına alınması için 14 binden fazla itfaiye görevlisi çalışıyor. Bir haftada 585 orman yangınının gerçekleştiği eyalette binlerce insan evlerinden tahliye etti.

1 HAFTADA 585 ORMAN YANGINI

Son bir hafta içerisinde eyalette 585 orman yangını çıktığı ve en az altı kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Güçlü rüzgarlar, yangınların yerleşim yerlerine doğru ilerlemesine neden oluyor. Binlerce kişiden tedbir amaçlı olarak evlerini tahliye etmeleri istendi.

TARİHİNİN EN BÜYÜK 3. YANGINI

Cumartesi günü bir açıklama yapan California Valisi Gavin Newsom, eyaletin güneydoğu bölgesindeki yangınların California tarihinin en büyük üçüncü yangını olduğunu söyledi.

Yangınların California Körfezi ve San Jose bölgelerine doğru ilerlediği ve bu bölgede yaşayanlardan da kısa sürede evlerini tahliye etmelerinin istenebileceği ifade ediliyor.

California'nın orman yangınları konusunda tecrübeli bir eyalet olduğunu ifade eden Vali Newsom, son yangınların daha önce karşılaştıklarına kıyasla çok daha büyük ve yıkıcı olduğunu ifade etti.

California yangınları: 500 bin hektarlık alan yandı

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE İNANMIYORSANIZ BURAYA GELİN"

Newsom, bir Twitter mesajında, "Eğer iklim değişikliğine inanmıyorsanız, California'ya gelin" dedi.

İtfaiyeciler, 72 saat süren uzun vardiyalarla çalışarak yangınları kontrol altına almak için mücadele ediyor. Aralarında itfaiyecilerin de olduğu en az 43 kişi yangınlarda yaralandı, yüzlerce ev ve bina ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

2000 YILLIK AĞAÇLAR KÜL OLDU

Eyaletin en eski tabiat parkında bulunan 2000 yıllık ağaçlar, yangınlarda kül olmuş durumda.

Koronavirüs salgını nedeniyle eyaletteki itfaiye erlerinin sayısı da azalmış durumda. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana California'daki hapishanelerde kalan mahkumların oluşturduğu itfaiye gücü, yangınlara müdahale ediyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle birçok mahkumun erken tahliye edilmesi sonucu, bu kez yangınları kontrol altına almaya çalışan mahkum itfaiyeci sayısı oldukça az.

California yangınları: 500 bin hektarlık alan yandı

112 BİN YILDIRIM DÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta eyalette sıcaklıklar rekor seviyelere yükselmiş, ardından da yağmur yağmamasına rağmen 12 binin üzerinde yıldırım düşmüştü. Kuru havada düşen yıldırımlarla başlayan yangınlar, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Özellikle Cuma günü şiddetli rüzgarların etkisiyle yangınların kapladığı alan kısa sürede iki katına çıktı ve Cumartesi günü de büyümeye devam etti. Devam eden en büyük yangın, San Francisco kentinin güneyinde bulunan ve şarap üreticiliği ile ünlü olan Napa Vadisi yakınlarında. Bu bölgedeki yangının sadece % 15 oranında kontrol altına alınabildiği ifade ediliyor.

California yangınları: 500 bin hektarlık alan yandı

TRUMP, ALANI 'AFET BÖLGESİ' OLARAK İLAN ETTİ

Alevlerin yaşamın yoğun olduğu San Francisco Körfezi'ne yaklaştığı belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yangınların devasa bir felaket olduğu belirtilirken, yangından zarar gören insanlara federal bütçeden ödeme ve yardım yapılacağı kaydedildi.

California yangınları: 500 bin hektarlık alan yandı

"CESETLERE ULAŞAMIYORUZ"

Olay yerine yaklaşık 14 bin itfaiye ve güvenlik güçleri gönderilirken, yangın felaketini yaşayan Fresno kentinde görevli bir yetkili, "Cesetlere ulaşmakta zorluk yaşanıyor" dedi.

California yangınları: 500 bin hektarlık alan yandı
Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu 3. Sayfa
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük 3. Sayfa
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı Dünya
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek Spor
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok Ekonomi
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı...
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Türkiye'nin tarihi keşfi ile iki ülkenin 'Vanaları kapatırız' tehdidi de tarih oluyor
Türkiye'nin tarihi keşfi ile iki ülkenin "Vanaları kapatırız" tehdidi de tarih oluyor
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Beyoğlu'nda genç kızlar korona ve trafik kurallarını aldırış etmeden yolculuk yaptılar
Beyoğlu'nda genç kızlar korona ve trafik kurallarını aldırış etmeden yolculuk yaptılar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selin ardından yaraların sarılması için bakanlara talimat verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selin ardından yaraların sarılması için bakanlara talimat verdi
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Halit Ergenç Sadri Alışık Demet Akalın Bergüzar Korel
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Caner Erkin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Dereli Giresun Futbolcu
Şu an buradasınız: Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor - California
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 13:22:02. #1.14#
title