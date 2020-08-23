Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor ABD'nin California eyaletinde son bir haftada 585 orman yangını meydana geldi. Kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle binlerce insan evlerini tahliye etti. ABD Başkanı Trump, ise bölgeyi 'afet bölgesi' olarak ilan etti. Vali Newsom ise en korkunç yangınlarından biri olan bu felaketin sebebinin 'iklim değişikliği' olduğunu belirtti.

ABD'nin California eyaletinde çıkan son bir haftada çıkan yüzlerce orman yangınında 500 bin hektarlık ormanlık alan yandı, ABD Başkanı Donald Trump California'yı afet bölgesi ilan etti. Bölgede pek çok insan evlerini terk ederken, yeterli itfaiye erinin bulunmadığı öğrenildi. Vali Newson, yaşanan felaketin iklim değişikliği olduğunun altını çizdi.

California'nın bugüne kadar gördüğü en büyük orman yangını felaketlerinden birisi olarak nitelenen yangınların kontrol altına alınması için 14 binden fazla itfaiye görevlisi çalışıyor. Bir haftada 585 orman yangınının gerçekleştiği eyalette binlerce insan evlerinden tahliye etti.

1 HAFTADA 585 ORMAN YANGINI

Son bir hafta içerisinde eyalette 585 orman yangını çıktığı ve en az altı kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Güçlü rüzgarlar, yangınların yerleşim yerlerine doğru ilerlemesine neden oluyor. Binlerce kişiden tedbir amaçlı olarak evlerini tahliye etmeleri istendi.

TARİHİNİN EN BÜYÜK 3. YANGINI

Cumartesi günü bir açıklama yapan California Valisi Gavin Newsom, eyaletin güneydoğu bölgesindeki yangınların California tarihinin en büyük üçüncü yangını olduğunu söyledi.

Yangınların California Körfezi ve San Jose bölgelerine doğru ilerlediği ve bu bölgede yaşayanlardan da kısa sürede evlerini tahliye etmelerinin istenebileceği ifade ediliyor.

California'nın orman yangınları konusunda tecrübeli bir eyalet olduğunu ifade eden Vali Newsom, son yangınların daha önce karşılaştıklarına kıyasla çok daha büyük ve yıkıcı olduğunu ifade etti.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE İNANMIYORSANIZ BURAYA GELİN"

Newsom, bir Twitter mesajında, "Eğer iklim değişikliğine inanmıyorsanız, California'ya gelin" dedi.

İtfaiyeciler, 72 saat süren uzun vardiyalarla çalışarak yangınları kontrol altına almak için mücadele ediyor. Aralarında itfaiyecilerin de olduğu en az 43 kişi yangınlarda yaralandı, yüzlerce ev ve bina ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

2000 YILLIK AĞAÇLAR KÜL OLDU

Eyaletin en eski tabiat parkında bulunan 2000 yıllık ağaçlar, yangınlarda kül olmuş durumda.

Koronavirüs salgını nedeniyle eyaletteki itfaiye erlerinin sayısı da azalmış durumda. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana California'daki hapishanelerde kalan mahkumların oluşturduğu itfaiye gücü, yangınlara müdahale ediyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle birçok mahkumun erken tahliye edilmesi sonucu, bu kez yangınları kontrol altına almaya çalışan mahkum itfaiyeci sayısı oldukça az.

112 BİN YILDIRIM DÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta eyalette sıcaklıklar rekor seviyelere yükselmiş, ardından da yağmur yağmamasına rağmen 12 binin üzerinde yıldırım düşmüştü. Kuru havada düşen yıldırımlarla başlayan yangınlar, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Özellikle Cuma günü şiddetli rüzgarların etkisiyle yangınların kapladığı alan kısa sürede iki katına çıktı ve Cumartesi günü de büyümeye devam etti. Devam eden en büyük yangın, San Francisco kentinin güneyinde bulunan ve şarap üreticiliği ile ünlü olan Napa Vadisi yakınlarında. Bu bölgedeki yangının sadece % 15 oranında kontrol altına alınabildiği ifade ediliyor.

TRUMP, ALANI 'AFET BÖLGESİ' OLARAK İLAN ETTİ

Alevlerin yaşamın yoğun olduğu San Francisco Körfezi'ne yaklaştığı belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yangınların devasa bir felaket olduğu belirtilirken, yangından zarar gören insanlara federal bütçeden ödeme ve yardım yapılacağı kaydedildi.

"CESETLERE ULAŞAMIYORUZ"

Olay yerine yaklaşık 14 bin itfaiye ve güvenlik güçleri gönderilirken, yangın felaketini yaşayan Fresno kentinde görevli bir yetkili, "Cesetlere ulaşmakta zorluk yaşanıyor" dedi.