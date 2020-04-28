Çalgı Çengi İkimiz filmi oyuncuları kim? Çalgı Çengi İkimiz konusu ve fragmanı
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Çalgı Çengi İkimiz filmi oyuncuları kim? Çalgı Çengi İkimiz konusu ve fragmanı

Çalgı Çengi İkimiz, Çalgı Çengi filminin devamı niteliğindedir. 2017 yılında vizyona giren filmde, Salih ve Gürkan adındaki iki kuzenin Tarkan gibi bir yıldız olmak için giriştikleri macera anlatılıyor. Sonunda bir tercih yapmak zorunda kalan ikili hayalini gerçekleştirebilecek mi?

28.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:23

Çalgı Çengi İkimiz filmi konusu nedir? Senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yürüttüğü, yapımcılığını ise Necati Kocapınar'ın üstlendiği Çalgı Çengi İkimiz filmi başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir bulunuyor. Çalgı Çengi ikimiz fragmanı...

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ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİ OYUNCULARI

Müzik uğruna her fedakarlığı göze alarak yola çıkan iki kafadar kuzen, tüm talihsizliklere rağmen sonunda aradıklarını bulurlar. Çalgı Çengi İkimiz filmi oyuncu kadrosunda yer alan isimler:

Ahmet Kural - Gürkan

Murat Cemcir - Salih

Rasim Öztekin - Bünyamin

Ahmet Gülhan - Kayınbaba

Ayşe Kökçü - Kaynana

Nur Erkul - Salih' in Sevgilisi

Ayhan Taş - İsmet

Burak Satıbol - Samet

Şinasi Yurtsever - Mahmut

Ceyhun Güneş - Gökmen

İlker Yakut - Semih

Tuna Orhan - Mafya Yunus

Cahit Gök - Mafya Cemal

Barış Yıldız - Kaşıkçı

Korhan Herduran - Kaşıkçı

Samet Gürsel - Kaşıkçı

Cemil Şahin

Osman Kaba

Hakan Akın

Erdal Şahin

Okan Has

Atilla Pekdemir

Zihni Göktay - Komiser

Çalgı Çengi İkimiz filmi oyuncuları kim? Çalgı Çengi İkimiz konusu ve fragmanı

ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ KONUSU

İki müzisyen kuzen Salih ve Gürkan, öüzikte dünya starı olmak için Tarkan'ı örnek alıp düğün şarkıcılığını bir basamak olarak kullanmaya karar verirler ancak hiçbir şey düşündükleri gibi gitmez. Talihsizlikleri yüzünden müzik dışında hiçbir özel yeteneği olmayan iki kuzen ünlü olmak için yola çıkıp bir şekilde mafya dünyasına girmeyi başarmışlardır. Orada da bir işe yaramadıkları çabucak fark edilip, mafyanın moral ekibi olarak karanlık insanların düğünlerinde şarkıcılık yapmaya mecbur kalırlar. Nasıl dahil olduklarını dahi bilmedikleri mafya ailesinden ayrılmak istediklerinde bir anlaşma yapmak mecburiyetinde kalırlar. İlk defa gerçek bir görev alırlar, sahne alacakları düğündeki nikah memurunu kaçırmaları istenir, nikah memuru ise zamanında bir düğünde Tarkan'ı şarkı söylerken keşfeden kişi çıkar ve iki kuzeni yıldız yapmak ister. Mafyadan kurtuluşları olan adam aynı zaman da fakirlikten de kurtuluş anahtarı çıkar. Salih ile Gürkan iki seçenek arasından birini tercih etmek zorundadırlar.

Çalgı Çengi İkimiz filmi oyuncuları kim? Çalgı Çengi İkimiz konusu ve fragmanı
Çalgı Çengi İkimiz filmi oyuncuları kim? Çalgı Çengi İkimiz konusu ve fragmanı
Çalgı Çengi İkimiz filmi oyuncuları kim? Çalgı Çengi İkimiz konusu ve fragmanı
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