Çalgı Çengi İkimiz filmi oyuncuları kim? Çalgı Çengi İkimiz konusu ve fragmanı
Çalgı Çengi İkimiz, Çalgı Çengi filminin devamı niteliğindedir. 2017 yılında vizyona giren filmde, Salih ve Gürkan adındaki iki kuzenin Tarkan gibi bir yıldız olmak için giriştikleri macera anlatılıyor. Sonunda bir tercih yapmak zorunda kalan ikili hayalini gerçekleştirebilecek mi?
Çalgı Çengi İkimiz filmi konusu nedir? Senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yürüttüğü, yapımcılığını ise Necati Kocapınar'ın üstlendiği Çalgı Çengi İkimiz filmi başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir bulunuyor. Çalgı Çengi ikimiz fragmanı...
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ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİ OYUNCULARI
Müzik uğruna her fedakarlığı göze alarak yola çıkan iki kafadar kuzen, tüm talihsizliklere rağmen sonunda aradıklarını bulurlar. Çalgı Çengi İkimiz filmi oyuncu kadrosunda yer alan isimler:
Ahmet Kural - Gürkan
Murat Cemcir - Salih
Rasim Öztekin - Bünyamin
Ahmet Gülhan - Kayınbaba
Ayşe Kökçü - Kaynana
Nur Erkul - Salih' in Sevgilisi
Ayhan Taş - İsmet
Burak Satıbol - Samet
Şinasi Yurtsever - Mahmut
Ceyhun Güneş - Gökmen
İlker Yakut - Semih
Tuna Orhan - Mafya Yunus
Cahit Gök - Mafya Cemal
Barış Yıldız - Kaşıkçı
Korhan Herduran - Kaşıkçı
Samet Gürsel - Kaşıkçı
Cemil Şahin
Osman Kaba
Hakan Akın
Erdal Şahin
Okan Has
Atilla Pekdemir
Zihni Göktay - Komiser
ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ KONUSU
İki müzisyen kuzen Salih ve Gürkan, öüzikte dünya starı olmak için Tarkan'ı örnek alıp düğün şarkıcılığını bir basamak olarak kullanmaya karar verirler ancak hiçbir şey düşündükleri gibi gitmez. Talihsizlikleri yüzünden müzik dışında hiçbir özel yeteneği olmayan iki kuzen ünlü olmak için yola çıkıp bir şekilde mafya dünyasına girmeyi başarmışlardır. Orada da bir işe yaramadıkları çabucak fark edilip, mafyanın moral ekibi olarak karanlık insanların düğünlerinde şarkıcılık yapmaya mecbur kalırlar. Nasıl dahil olduklarını dahi bilmedikleri mafya ailesinden ayrılmak istediklerinde bir anlaşma yapmak mecburiyetinde kalırlar. İlk defa gerçek bir görev alırlar, sahne alacakları düğündeki nikah memurunu kaçırmaları istenir, nikah memuru ise zamanında bir düğünde Tarkan'ı şarkı söylerken keşfeden kişi çıkar ve iki kuzeni yıldız yapmak ister. Mafyadan kurtuluşları olan adam aynı zaman da fakirlikten de kurtuluş anahtarı çıkar. Salih ile Gürkan iki seçenek arasından birini tercih etmek zorundadırlar.