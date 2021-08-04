Çaldığı malzemeleri uygulamadan satışa çıkaran hırsız yakalandı

Çaldığı malzemeleri uygulamadan satışa çıkaran hırsız yakalandı Hırdavat dükkanından 250 bin TL'lik malzeme çalan hırsız yakayı ele verdi Kayseri'de girdiği hırdavat dükkanından yaklaşık 250 bin TL'lik malzeme çalan hırsız, bir uygulamadan çaldığı malzemeleri satışa çıkarınca yakayı ele verdi.

Çaldığı malzemeleri uygulamadan satışa çıkaran hırsız yakalandı

Hırdavat dükkanından 250 bin TL'lik malzeme çalan hırsız yakayı ele verdi

KAYSERİ - Kayseri'de girdiği hırdavat dükkanından yaklaşık 250 bin TL'lik malzeme çalan hırsız, bir uygulamadan çaldığı malzemeleri satışa çıkarınca yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesinde bir hırdavatçı dükkanına giren E. D., 250 bin TL'lik malzeme çaldıktan sonra kaçtı. Dükkan sahibinin ihbarı üzerine inceleme başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Şahsın kimliğini belirleyen ekipler, çalınan malzemelerin bir uygulama üzerinden satışa çıkarıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyon ile E.D.'yi kıskıvrak yakaladı. Ele geçirilen yaklaşık 50 bin TL'lik malzemelere ve suçtan ele geçirilen para ile alınan bir araca da el konulduğu öğrenildi.

Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç