Çakır ve Kahtalı'dan Yazıhan'a çıkarma

MALATYA (İHA) - AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Aytunç Narin ve partililer ile birlikte Yazıhan ilçesini ziyaret etti.

İlçede ilk olarak Hamidiye Mahallesini ziyaret eden Çakır ve Kahtalı, burada vatandaşlarla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinlediler.

Yazıhan'ın AK Parti döneminde önemli hizmetler aldığını ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti olarak hizmet siyaseti yürüttüklerinin altını çizdi.

Çakır, "Yazıhan bizim için çok önemli. Önemli bir tarım merkezi. Biz, Nevzat Başkanım olsun, Veysel Başkanımız olsun yine buradaki meclis üyesi arkadaşlarımız olsun hepsi ile beraber el ele vererek Yazıhan'a hizmet yapıyoruz. Bizim siyasetimiz memlekete hizmet etme siyaseti. Memleketimizin birliği, bütünlüğü ve bayrağımızın dalgalanması için siyaset yürütüyoruz. Tabii yoğunluktan dolayı her zaman ziyarette bulunamıyoruz. Meclisin kapalı olduğu süre içerisinde de bütün milletvekili arkadaşlarımız sahada oluyorlar. Bu vesileyle biz de bugün Yazıhan'a geldik. Amacımız vatandaşlarımızla ve muhtarlarımızla buluşmak, hasbihal etmek, öneri ve sorunları dinlemek. Tabi ilçemizin sorunlarını Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz farklı platformlarda dile getiriyorlar. İnşallah biz de bu sorunların çözümü noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, Yazıhan'ın tarımsal anlamda en kıymetli ilçe olduğunu vurgulayarak, ilçeye kurulacak olan Hayvancılık OSB'de binin üzerinde istihdam sağlayacaklarını dile getirdi.

Kahtalı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Sağlıkta Allah'a hamd olsun bir sorunumuz yok. Kaymakamlık binamız yapıldı, entegre hastanemiz oluşuyor. Yazıhan tarımsal anlamda en kıymetli ilçemiz ve en çok da değer üreten ilçemiz. Tabii sorun ve sıkıntılar hiçbir zaman bitmez ama biz bunları minimum seviyede tutmaya çalışıyoruz. Burada iyi bir ekip var, iyi bir uyum var, herkes çok gayretli. Biz de 'daha ne kadar hizmet üretebiliriz' bunun derdindeyiz. Başkanımızla ve muhtarlarımızla gerekli istişareyi yapacağız. Sorunların çözümü içinde elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız."

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, ziyaretin önemine değinerek ilçedeki sorun ve talepleri iletti.

Öztürk, "Halkımızın taleplerini sürekli dinliyoruz ve sorunların çözümü noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Özellikle Hamidiye ve Yazıhan'ı ilgilendiren 3 tane önemli konu var. Bunlardan birincisi tabi herkesin malumu Boztepe Barajı ile 29 bin dönüm arazi sulanacak. Bu Yazıhan için çok önemli. Bunun için 100 milyon TL civarında bir desteğe ihtiyaç var. Bu ödenek sağlanırsa inşallah pompaj istasyonumuz aktif hale gelecek. Yazıhan Türkiye'nin en kurak bölgelerinin başında geliyor. Susuzluktan dolayı çiftçiler bu yıl ikinci ekimi yapamadı. Bundan dolayı Kuruçay üzerinde kurulacak olan regülatörün aciliyeti var, yani Boztepe Barajı'nın beslenmesi lazım. Hakikaten Boztepe Barajı ile Yazıhan'ın toprağı buluşunca çok verimli sonuçlar elde ettik. Şeker pancarı, ayçiçeği ve yem bitkilerinden ciddi anlamda çiftçilerimiz kazanç sağladı ancak su olmayınca ikinci ürünü kaybettiler. Bu noktada ben milletvekillerimizden destek bekliyorum" diye konuştu.

Milletvekilleri Çakır ve Kahtalı ile Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk Hamidiye Mahallesinin ardından Buzluk Mahallesini ziyaret ederek burada da vatandaşlarla bir araya geldiler.

Daha sonra Böğürtlen, İriağaç ve Çavuş Mahallesini ziyaret eden Milletvekilleri Çakır ve Kahtalı'nın ilçedeki son durağı Yazıhan Belediye Başkanlığı oldu.

Çakır ve Kahtalı burada Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ten ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. - MALATYA