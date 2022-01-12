Çakallarla Dans 4 nerede çekildi, hangi ilde? Fikirtepe nerede? Çakallarla Dans 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 ne zaman çıktı?
Bugün ATV ekranlarında Çakallarla Dans 4 yerli sinema filmi ekranlara gelecektir. İzleyiciler filmin başlamasından önce, Çakallarla Dans 4 nerede çekildi, hangi ilde? Çakallarla Dans 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 ne zaman çıktı, hangi yılda? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Çakallarla Dans 4 nerede hangi il ve ilçede çekilmiştir? Çakallarla Dans 4 nerede geçiyor, hangi ilçede? İşte detaylar...
Çakallarla Dans 4, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin devamı olan komedi filmidir. Filmin başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer almaktadır. Çakallarla Dans 4 nerede çekildi, hangi ilde? Çakallarla Dans 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 ne zaman çıktı, hangi yılda?
Çakallarla Dans 4 bugün 12 Ocak Çarşamba saat 20:00 'da ATV'de ekranlara gelecektir.
Çakallarla Dans 4, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin devamı olan komedi filmidir. Filmin başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer almaktadır. Filmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yapmışlardır. Ayrıca Murat Şeker filmin yönetmenliğini üstlenmiştir. Film 25 Kasım 2016 tarihinde vizyona girmiştir.
Çakallarla Dans 4 İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmiştir. Film en çok Fikirtepe'de çekilmiştir. Fikirtepe, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunmaktadır. Fikirtepe mahallesi de burada yer alır.
Fikirtepe'nin has çocukları, Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet ekonomik sebeplerden dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır. Günün birinde berber Hüseyin abi karşılarına çılgın bir planla gelir. Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde vasiyet olarak ona, neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren dört kafadar Edirne'ye doğru yola koyulur.
Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan
İlker Ayrık - Muhasebeci Servet
Timur Acar - Köfte Necmi
Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet
Didem Balçın - Fatma
Hakan Bilgin - Hüseyin Abi
Derya Şensoy - Mihriban
Hande Katipoğlu - Tavşan Zeynep
Tim Seyfi - Üvey Oğul Şerafettin
Ceyhun Yılmaz - Adem Ağabey
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