Çakallarla Dans 4 nerede çekildi, hangi ilde? Fikirtepe nerede? Çakallarla Dans 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 ne zaman çıktı?

Çakallarla Dans 4, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin devamı olan komedi filmidir. Filmin başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer almaktadır. Çakallarla Dans 4 nerede çekildi, hangi ilde? Çakallarla Dans 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 ne zaman çıktı, hangi yılda?

ÇAKALLARLA DANS 4 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Çakallarla Dans 4 bugün 12 Ocak Çarşamba saat 20:00 'da ATV'de ekranlara gelecektir.

ÇAKALLARLA DANS 4 NE ZAMAN, HANGİ YIL ÇIKTI?

Çakallarla Dans 4, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin devamı olan komedi filmidir. Filmin başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer almaktadır. Filmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yapmışlardır. Ayrıca Murat Şeker filmin yönetmenliğini üstlenmiştir. Film 25 Kasım 2016 tarihinde vizyona girmiştir.

ÇAKALLARLA DANS 4 NEREDE ÇEKİLDİ? FİKİRTEPE NEREDE?

Çakallarla Dans 4 İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmiştir. Film en çok Fikirtepe'de çekilmiştir. Fikirtepe, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunmaktadır. Fikirtepe mahallesi de burada yer alır.

ÇAKALLARLA DANS 4 KONUSU NEDİR?

Fikirtepe'nin has çocukları, Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet ekonomik sebeplerden dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır. Günün birinde berber Hüseyin abi karşılarına çılgın bir planla gelir. Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde vasiyet olarak ona, neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren dört kafadar Edirne'ye doğru yola koyulur.

ÇAKALLARLA DANS 4 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan

İlker Ayrık - Muhasebeci Servet

Timur Acar - Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet

Didem Balçın - Fatma

Hakan Bilgin - Hüseyin Abi

Derya Şensoy - Mihriban

Hande Katipoğlu - Tavşan Zeynep

Tim Seyfi - Üvey Oğul Şerafettin

Ceyhun Yılmaz - Adem Ağabey

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