Cahit Şirin kimdir? Cahit Şirin'in görevi nedir, neden görevden alındı?
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Cahit Şirin kimdir? Cahit Şirin'in görevi nedir, neden görevden alındı?

15.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:50
Cahit Şirin kimdir? Cahit Şirin'in görevi nedir, neden görevden alındı?

22 Mayıs 2020 tarihinde TÜİK Başkanlığı'na atanan Cahit Şirin'in yerine, Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru atanmasının ardından Cahit Şirin kimdir? Cahit Şirin'in görevi nedir, neden görevden alındı? sorularının yanıtları merak edildi.

MUHAMMED CAHİT ŞİRİN KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da doğan Muhammed Cahit Şirin, ilk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. Şirin, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Ford, BP, Abbott gibi uluslararası firmalarda uzman ve yöneticilik pozisyonlarında görev yaptı.

2018 yılında Türkiye İstatistik Kurumu'nda göreve başlayan Muhammed Cahit ŞİRİN, en son başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. 22 Mayıs 2020 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten getirilmiştir.

Muhammed Cahit ŞİRİN iyi derecede İngilizce bilmektedir.

CAHİT ŞİRİN GÖREVDEN ALINDI

Son dönemde açıkladığı verilerle tartışma konusu olan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Muhammed Cahit Şirin görevden alındı. Yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. 22 Mayıs 2020 tarihinde TÜİK Başkanlığı'na atanan Cahit Şirin'in yerine, Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı. Bu atamayla Cahit Şirin, bir senesi dolmadan görevden alınmış oldu.

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