Cahit Kaşıkçılar kimdir? Girift dizisi Cahit Kaşıkçılar kimdir?

Kanal D, izleyicilerini yepyeni bir diziyle buluşturacak. Sadece dijital platform üzerinden izlenilebilecek Girift dizisi için geri sayım başladı. Girift dizisi internete özel ve ücretsiz olacak. Yayın hayatına yenilikler getiren Kanal D bu sefer internete özel içerikleri ile dijital yayıncılıkta da yerini alıyor. Peki, Girift dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin başrollerinden biri Cahit Kaşıkçılar'dır. Cahit Kaşıkçılar kimdir? Girift dizisi Cahit Kaşıkçılar kimdir?

Kanal D, izleyicilerini yepyeni bir diziyle buluşturacak. Sadece dijital platform üzerinden izlenilebilecek Girift dizisi için geri sayım başladı. Girift dizisi internete özel ve ücretsiz olacak. Yayın hayatına yenilikler getiren Kanal D bu sefer internete özel içerikleri ile dijital yayıncılıkta da yerini alıyor. Girift, yakında Kanal D mobil uygulamaları, Youtube Kanal D ve kanald.com.tr de izleyicileriyle buluşacak. Girift dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin başrollerinden biri Cahit Kaşıkçılardır. Cahit Kaşıkçılar kimdir? Girift dizisi Cahit Kaşıkçılar kimdir? İşte biyografisi!

CAHİT KAŞIKÇILAR KİMDİR? ? GİRİFT DİZİSİ CAHİT KAŞIKÇILAR KİMDİR?

Cahit Kaşıkçılar11 Ekim 1957'de Bursa'da doğdu. Kaşıkçılar,Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Gerçek Kesit dizisinde aldığı "Sarı Bıyık" lakabıyla da bilinir.

Cahit Kaşıkçılar, 11 Ekim 1957 tarihinde Bursa'da doğdu. 80'li yıllarda Bursa'da İncirli caddesinde VHS kaset kiralayan dükkân işletmiş, ayrıca düğünlerde kameramanlık yapmıştır. 90'ların başında da Komedi Dans Üçlüsüne benzer bir grup kurmuş, bu grupla düğünlerde çeşitli gösteriler yapmıştır.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 1993 yılında Flash TV tarafından Bursa'da çekimleri yapılan Gerçek Kesit dizisi ile başladı. Bıyığı sebebiyle Sarı Bıyık lakabını aldı.[1] Ayrıca bu dizinin senaryo yazarlığını ve bazı bölümlerinin yönetmenliğini de yapmıştır. Çeşitli gösterilerde şovmen olarak görev yapan Cahit Kaşıkçılar, oyunculuk ve tiyatroculuk kariyerine halen devam etmektedir.

Rol aldığı yapımlar