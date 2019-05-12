Cahide'den Vali Gül'e Ziyaret

Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) Onursal Başkanı Dr. Av. Cengiz Bayram ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Canlı Hayatını İyileştirme Derneği Onursal Başkanı Dr. Av. Cengiz Bayram ve yönetim kurulu üyeleri Zerrin Balat, Gamze Aşnük ve Duygu Kırbaş Ay Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Vali Gül'e dernek çalışmalarını aktaran Onursal Başkan Dr. Av. Cengiz Bayram, Gaziantep il ve ilçelerindeki mevcut durumlar ve hayvan hakları ile ilgili de bilgi verdi. Dr. Av. Bayram, Gaziantep İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda alınan kararların da hayata geçirilmesini istedi.

Sokak hayvanlarının korunması konusunda gösterdikleri hassasiyet nedeniyle Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne teşekkür eden Vali Gül, derneğin çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini belirtti. Vali Gül, İl Hayvan Koruma Kurulu toplantılarında alınan kararların uygulanması konusunda gerekli kurumlara bilgi vereceklerini de belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Valisi Davut Gül'e Canlı Hayatını İyileştirme Derneği yönetimi de gösterdiği nezaket ve ilgiden dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA