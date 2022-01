CAHİDE Başkanı Cengiz Bayram Açıklaması

GAZİANTEP (İHA) - Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) Başkanı Av. Cengiz Bayram, Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin yaşadığı olayın ardından olayın ardından sokak hayvanlarına karşı başlatılan toplama girişimi nedeniyle yaptığı açıklamada "Unutulmamalıdır ki, yetiştirilmesi yasak olan ırkların saldırgan hale getirilmesi insan kaynaklıdır" dedi.

Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) Onursal Başkanı Av. Cengiz Bayram, Gaziantep'te yaşanan elim olayın üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyerek, bu olayın cezasının sokak hayvanlarına kesilmesine anlam veremediklerini belirtti. Yasal olarak yapılması gerekenler için mücadele edeceklerini söyleyen Bayram, "Yaşanan olay herkes gibi bizi de derinden üzdü. Saldırı sonrası ağır yaralanan minik Asiye'nin bir an önce sağlığına kavuşması en büyük temennimizdir. Bu elim olayın ardından ne yazık ki, ülke genelinde hayvanlara karşı nefret, kin, öfkenin hat safhaya çıktığını görüyoruz. Şu sıralar da sosyal medya üzerinden sokak köpeklerinin katledilmesi çağrılarına varan bir sürecin başlatıldığını görüyoruz. Biz ne zaman bu kadar acımasız olduk. Unutulmamalıdır ki, yetiştirilmesi yasak olan ırkların saldırgan hale getirilmesi insan kaynaklıdır. Yani kötü köpek yoktur, onu istenilmeyen şekilde yetiştiren kötü insan vardır. Şayet bu olayda bir hedef belirlenecek ve etkin bir mücadeleye girişilecek ise mücadele bu yasak ırkları üretenler, çoğaltanlar, satışını yapanlar ve bunları saldırganlaştıran kişilerle olmalıdır. Besledikleri köpekleri canice yetiştiren, karanlık odalara hapseden, onları dövüş için büyüten ve bunları ticarete dönüştürenlere karşı acilen yasal bir düzenleme yapılmalıdır. Yasaya aykırı toplama yapılması ya da onları zehirlemeye kadar gidecek bir vahşetin yaşanması kabul edilemez bir davranıştır. Gelişi güzel toplanan birçok canın akıbeti bile belli değildir. Kendi geleceğimizi de tehlikeye atan bir doğa kıyımı içinde onların yaşam alanlarını zaten yeterince yok ettik. Şimdi de bu dondurucu soğukta, yiyecek bir lokma yemek bulamayacakları dağ başlarına terk ederek, onların yaşam haklarını tehdit ediyoruz. Oysa evcilleştirip yaşamı paylaştığımız ve çoğu kez insan hayatı kurtaran dostlarımızı her alanda kullanıp fayda sağlarken ne kadar da güzel övgüler yağdırıyorduk. Ne çabuk tüm köpekleri günah keçisi ilan ettik. Biz sokak hayvanlarının hedef haline getirilmesini kabul etmiyoruz. Kanuna aykırı yapılacak toplamaların karşısında olacağız. Kanunun uygulanması için elimizden geleni yapacağız. Kanunsuz uygulamayı yapanlara da suç duyurusunda bulunacağız. Her zaman söylediğimiz gibi tepki verirken hiçbir cana karşı acımasız olunmaması, toplumsal sorunlara karşı ortak hareket edip, çözüm bulunması gerektiği düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Yasal sorumluluklarını yerine getirmeyenler için cezai işlem uygulanmalıdır"

Yaşanan olayın ardından bu ırkları besleyen birçok kişinin yasal sorumluluklarını yerine getirmek yerine onları kaderine terk ettiğine de dikkat çeken Av. Cengiz Bayram,

"Bizlere en çok bu donemde muhtaç olan can dostlarımızı bu katliamın ortasına bırakmamalıyız. Terk edilmek her canlı için çok acı bir durumken, sırf cinsinden dolayı katil ilan edilen canlar için daha acı bir durum olmaktadır. Terk ettiğiniz yerlerde ömür boyu kafes arkasında sizi bekleyecek olan, belki de yaşamına son verilecek olan canlardan bahsediyoruz Bu canlar nefes alan, sevilmeyi en çok hak eden, tek derdi barınacak bir ev,bir lokma yemek olan dünyanın en masum varlıklarıdır. Yasaklı ırk tabir edilen canları terk etmek yerine yasal sorumluluğumuzu yerine getirip onlara sahip çıkmaya devam etmeliyiz. Bu ırkı besleyip yasal sorumluluklarını yerine getirmeyenler için ise bir an önce cezai işlem uygulanmalıdır" şeklinde konuştu.

Sokak hayvanları için 21 dönüm arazi üzerine yeni bir yaşam alanı kuracaklarını dile getiren Av. Bayram, "21 dönüm arazi üzerine can dostlarımız için yeni yaşam alanı kuruyoruz. Sokak hayvanlarının istenmediği, yok sayıldığı şehrimizde yıllardır yaşatma çabamız devam ederken her geçen gün daha farklı, daha köklü çözümler üretip, hayata nefes katmaya çalışıyoruz. Karakız Barınağımızı bu alana taşıyıp, Gaziantep başta olmak üzere yakın illeri ve ilçelerinde sokakta yaşayamayacak hasta, engelli, savunmasız birçok cana ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Bizim dostlarımız kimsesiz değildir, onların bu şehirde bir evi ve kocaman ailesi vardır. Bu uğurda yanımızda tüm dostlarımızı görmek istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP