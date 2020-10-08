Çağrı Müftüoğlu kimdir? Çağrı Müftüoğlu kaç yaşında? Çağrı Müftüoğlu Instagram hesabı nedir? Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu evli mi?

Pop dünyasında yer alan isimlerden biri olan Çağrı Müftüoğlu hakkında merak edilenler haberimizde. Çağrı Müftüoğlu kimdir? Çağrı Müftüoğlu kaç yaşında? Çağrı Müftüoğlu Instagram hesabı nedir? Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu evli mi?

Emel Müftüoğlu ve Oğuz Müftüoğlu'nun kızları olan Çağrı Müftüoğlu, pop dünyasında yer alan isimlerden biridir. Çağrı Müftüoğlu kimdir? Çağrı Müftüoğlu kaç yaşında? Çağrı Müftüoğlu Instagram hesabı nedir? Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu evli mi?

ÇAĞRI MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Çağrı Müftüoğlu 1 Ocak 1983 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Şarkıcı ve bestecidir.

Çağrı Müftüoğlu, 1 Ocak 1983'te İzmir Karşıyaka Bostanlı'da doğdu. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitim aldı. 2009'un Kasım ayında kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. İlk klibini aynı zamanda çıkış şarkısı olan Kapıyı Kapat'a, ikinci klibini de Film Metni adlı şarkısına, üçüncü klibini de Gücüm Yok adlı şarkısına çekti.İlk iki klibin yönetmenliğini de Teoman Topçu üstlendi. Albümü sekiz şarkıdan oluşmaktadır. Dört tanesinin sözü ve müziği Çağrı'ya aitken iki tanesinin sözü ve müziği de Sinan Akçıl'a aittir. Albümde Sinan ve Çağrı'nın ortak yazdıkları Film Metni şarkısı bulunmaktadır. Albümdeki bütün şarkıların aranjmanları Sinan Akçıl'a aittir. Albümün prodüktörlüğünü İzel üstlenmiştir. Çağrı aynı zamanda ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızıdır. Emel'in 1995'te çıkan Hovarda müzik videosunda rol almış daha sonra da 2000 yılında Kal Benimle adlı şarkıda annesiyle düet yapmıştır.

ÇAĞRI MÜFTÜOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1983 yılında dünyaya gelen Çağrı Müftüoğlu, 37 yaşındadır.

ÇAĞRI MÜFTÜOĞLU EVLİ Mİ?

Hakkında evlilik iddiaları çıkan Çağrı Müftüoğlu, iddialara net bir yanıt vermemiştir.