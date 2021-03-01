Çağrı Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? 2021 Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan hayatı nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çağrı Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? 2021 Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan hayatı nedir?

01.03.2021 20:08 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:12
Çağrı Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? 2021 Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan hayatı nedir?

Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı. 2021 Survivor ünlüler takımında yer alan Çağatay Atakan kimdir ve mesleği nedir? Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? 2021 Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan hayatı ve biyografisi nedir?

Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı. 2021 Survivor ünlüler takımında yer alan Çağatay Atakan kimdir ve mesleği nedir? Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? 2021 Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. 2007 yılında ilk kez Arka Sıradakiler dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.

Çağrı Atakan 2017 yılında Çukur dizisinde Remzi karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında "Şahin Tepesi" dizisinde "Yılmaz" karakterine hayat verdi.

Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

Çağrı Atakan oynadığı dizilerin listesi aşağıda yer almaktadır:

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Eda Ece Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Hakan Kutlu Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çağrı Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? 2021 Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan hayatı nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 20:12:30. #1.15#
title