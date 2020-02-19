: Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim

19.02.2020 00:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 00:31

Ertuğrul Özkök'ün bugün köşesine taşıdığı ve Çağla Şıkel'in Dr. John Demartini'nin 'Affetme Semineri'ne katılmasını konu alan yazısı, magazin gündeminde büyük yankı buldu. Özkök, Çağla Şikel için "Cinsel ilişkiye ara verme kararı almış. Eğer öyleyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim" yorumundan bulundu. Çağla Şikel'in Ertuğrul Özkök'e yanıtı ise gecikmedi.

ÇAĞLA ŞIKEL'DEN YANIT GECİKMEDİ

Yazar Ertuğrul Özkök'ün, manken ve sunucu Çağla Şıkel'in 'Affetme Seminerleri'ne katılmasını köşesinde yorumlamasının üzerine, Çağla Şıkel az önce sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı ve Ertuğrul Özkök'e cevap verdi.

Çağla Şıkel, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Ertuğrul Bey bana bir kitap tavsiye etmişsiniz. Müsaade ederseniz, ben de size bir kitap tavsiye etmek isterim naçizane. İçinde bolca nezaket, kadınlara saygı, kadınlarla nasıl konuşulacağı ve sınırları aşmama konusunda değerli bilgiler var. Kitabin adını hatırlamıyorum şimdi ama yazan benim."

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