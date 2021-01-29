Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Uzman Estetisyen Didem Özkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Uzman Estetisyen Didem Özkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Didem Özkan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN KONUĞU: UZMAN ESTETİSYEN DİDEM ÖZKAN KİMDİR?

Estetik Koçu & Medikal Pigmentasyon Uzmanı Didem Özkan, Fizik bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, özel olarak ilgi duyduğu güzellik, estetik ve kişisel bakım alanlarında uzmanlaşabileceği bir kariyer planıyla yola çıktı. Yaklaşık olarak 19 yıldır sağlık ve güzellik sektöründe aktif olarak rol almaktadır.

Almış olduğu eğitimi, sektörü ile özleştiren Didem Özkan verdiği hizmetlerde kişinin anatomik yapısına ve görüntüsüne uygun çözümler sunması ile sektörde ön plana çıkıyor. Patent ve telif hakları kendisine ait olan estetik ve güzellikteki 4D yaklaşımı da fizikteki "zaman" kavramını temsil ediyor. Sektöre getirdiği bu yenilikçi yaklaşım adını sadece fizikten almakla kalmayıp uygulanan teknikler ve uygulama süreci ile farklılığını ortaya koyuyor.

Yapmış olduğu her işte eğitimin çok önemli bir rol üstlendiğini düşünen Didem Özkan, sektöründe uluslararası düzeyde akrediteye sahip olan ilk uzmandır. Sahip olduğu bu belgeler ile uluslararası alanda da uygulama yapabilen Didem Özkan Avrupa, Balkanlar ve Arap Yarım Adasında farklı etkinlikler aracılığı ile bir çok uygulama ve eğitim gerçekleştirmiştir. Eğitimin hiç bir zaman bitmeyeceği görüşüne sahip olan Didem Özkan günümüzde hala yurt dışı, yurt içi bir çok eğitime katılmakta. Aynı zamanda yıllardır aldığı bu eğitimleri sektördeki yeni kişilere aktarılması konusunda da çalışmalarda bulunan Didem Özkan, sıklıkla Medikal Pigmentasyon, Güzellik ve Estetik alanlarında eğitim ve seminerler düzenlemektedir.

En büyük hedeflerinden bir tanesi sektördeki bayan istihdamını arttırmak olan Özkan, tüm eğitim ve seminerlerini bu doğrultuda gerçekleştirip bir çok kişinin bu alanda uzmanlaşması konusunda öncü olmuştur.

7 yıldır kendi özel kliniğinde profesyonel olarak estetik koçluğu, kişisel danışmanlık ve uygulama hizmetleri veren Didem Özkan; 4D kaş tasarımı, medikal pigmentasyon, saç simülasyonu, meme başı estetiği, vitiligo ve çatlak izleri gibi bir çok alanda medikal işlemler için profesyonel uygulamalar yapmaya devam ediyor.