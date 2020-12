Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi BluTv projesi ne zaman çıkacak, adı ne? Çağatay Ulusoy ile Çağan Irmak projesinin detayları!

Çağatay Ulusoy yeni projesi ile ekranlara döneceği açıklanmıştı. İlk olarak Barbaros dizisiyle gündeme geldi ancak bu dizide yer almayacağı sonradan belli oldu. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, son dönemde 'İçerde', 'Hakan: Muhafız' dizilerinde rol almıştı. Çağatay Ulusoy, BluTV diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer alacağı hakkında detayları derledik. Peki, Çağatay Ulusoy'u yeni dizisi nedir?

ÇAĞATAY ULUSOY'UN YENİ DİZİSİNİN ADI NEDİR?

Ekranlardan uzun süre uzak kalan ve adı çeşitli projelerde anılan Çağatay Ulusoy'dan bir müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Çağan Irmak imzalı Yeşilçam dizisinde başrol oynayacak.

Dizinin BluTV'de yayınlanacak olan Yeşilçam dizisinde başrol oynayacak olan Çağatay yeni dizisiyle de dikkatleri üzerine toplayacak gibi.

ÇAĞATAY ULUSOY'UN YENİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Levent Cantek'in yazdığı ve Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğunda oturacağı Yeşilçam dizisinin BluTV'de yayınlanacağı ve 10 bölüm olacağı açıklandı. Yayın tarihi ise 2021 olarak açıklandı.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990, İstanbul'da doğdu.

2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. 2011 yılında yapılan Best Model yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde eğitim gördü ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başladı.

Ayrıca oyuncu Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün sahibi olduğu sanat okulunda oyunculuk dersi almış, oyunculuk kariyerine Show TV'de 2011'de yayınlanmaya başlanmış olan "Adını Feriha Koydum" adlı dizideki Emir Sarrafoğlu karakteri ile adım atmıştır.

Diziye devam ederken 2011 yılında "Anadolu Kartalları" filminde de başrol oynadı.Filmde Üsteğmen Ahmet Onur karakterini canlandırdı ve bu rolüyle de büyük beğeni topladı.

Ulusoy, Star TV'de yayınlanan "Medcezir" adlı TV dizide "Yaman Koper" karakteri ile başrol oynadı.

Yıldırım Türker'in senaryosunu yazdığı ve 25 Aralık'ta vizyona giren olan "Delibal" adlı sinema filminde "Barış" karakteri ile başrolü oynadı.

Çağatay Ulusoy ayrıca ilk reklam filmini Türkiye piyasasında aktif satışına devam eden bir Jean firmasında gerçekleştirdi ve 2016 yılı itibariyle o markanın yüzü oldu.

Çağatay Ulusoy, 19 Eylül 2016 tarihinde yayın hayatına başlayan 'İçerde' adlı dizinin başrolünü canlandırmaktadır.

Çağatay Ulusoy'un Almış Olduğu Ödüller

42. Altın Kelebek Ödülleri 2015

"En İyi Erkek Oyuncu"

Ege Üniversitesi 4. Medya Ödülleri 2015

"En İyi Erkek Oyuncu"

Magazin Gazetecileri Derneği 21. Altın Objektif Ödülleri 2015

"Drama Dizisi En İyi Erkek Oyuncu"

Türkiye Gençlik Ödülleri 2015

"En İyi Erkek Oyuncu"

Elle Style Awards 2014

"Yılın En Stil Sahibi Erkek Oyuncusu"

5. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri 2014

"En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncusu" Medcezir

9. Seul Uluslararsı Drama Ödülleri 2014

"En İyi Erkek Oyuncu Adayı"

"En İyi Drama Gümüş Ödül: Medcezir"

Quality Of Magazine Dergisi 5. Yıl/ Quality Ödülleri 2014

"En İyi Erkek Oyuncu"

Oyuncular Sitesi - Yeni Sezon Prestij Anketleri 2013

"En İyi Erkek Oyuncu"

Best Model 2010 Türkiye Birincisi

ÇAĞAN IRMAK KİMDİR?

Çağan Irmak (d. 4 Nisan 1970, İzmir) Türk dizi ve film yönetmeni, senaryo yazarı.

4 Nisan 1970 tarihinde İzmir'de doğdu. Çocukluğu Seferihisar'da geçti. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi radyo, TV ve sinema bölümünden mezun oldu.

"Asmalı Konak" adlı televizyon dizisiyle ismini bütün Türkiye'ye duyurdu. Sonra hem 1980'li yılların karışık, gergin ve politik halini, hem 2000'li yıllardaki bir sonraki kuşağın yaşadıklarını anlatan "Çemberimde Gül Oya" dizisini yazdı ve yönetti.

"Bana Şans Dile", "Mustafa Hakkında Herşey", "Babam ve Oğlum", "Ulak", "Issız Adam", "Karanlıktakiler", "Prensesin Uykusu","Dedemin İnsanları", "Tamam mıyız?", "Unutursam Fısılda" ve "Nadide Hayat" adındaki on bir uzun metrajlı sinema filmi ve "Çilekli Pasta" adlı tv filmi bulunmak üzere, ödüllü kısa filmleri de bulunmaktadır.

Sinema filmleri

Uzun metrajlı filmleri

Soğan Tarlası (2017)

Benim Adım Feridun (2016)

Nadide Hayat (2015)

Unutursam Fısılda (2014)

Tamam mıyız? (2013)

Dedemin İnsanları (2011)

Prensesin Uykusu (2010)

Karanlıktakiler (2009)

Issız Adam (2008)

Ulak (2007)

Babam ve Oğlum (2005)

Mustafa Hakkında Herşey (2004)

Bana Şans Dile (2001)

Çilekli Pasta (2000)

Kısa metrajlı filmleri

Düşlerimdeki Atatürk (2008)

Bana Old and Wise'ı Çal (1998)

Dizi filmleri

Gülizar (2018)

Keşanlı Ali Destanı (2011)

Yol Arkadaşım (2008-2009)

Kabuslar Evi (2006)

Çemberimde Gül Oya (2004-2005)

Asmalı Konak (2002-2004)

Şaşıfelek Çıkmazı (2001)

Günaydın İstanbul Kardeş (1998-2001)

Mahallenin Muhtarları - 1998

Klipleri

Gülriz Sururi - Kabare (2003)

Zerrin Özer - Ama Bazen (2007)

Zerrin Özer - Ömür Geçiyor (2007)

Sertab Erener - Kız Leyla (2015)