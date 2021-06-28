Çağatay Ulusoy'dan flaş Serenay Sarıkaya açıklaması

Çağatay Ulusoy, Medcezir dizinde birlikte rol aldığı Taner Ölmez'in nikah törenine katıldı. Ulusoy, nikahta eski aşkı Serenay Sarıkaya ile pişti oldu. Ulusoy, Sarıkaya sorusuna bakın ne cevap verdi...

Yeşilçam isimli projeyle ekranlara dönen oyuncu Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez'in düğün töreni çıkışı basın mensupları tarafından görüntülendi.

Medzecir dizisinin ekibiyle bir araya gelen Ulusoy, Serenay Sarıkaya ile pişti oldu.

ÇAĞATAY'I HEYECANLANDIRAN SORU

Ulusoy, eski aşkı Serenay Sarıkaya ile ilgili sorular karşısında bir hayli heyecanlandı.

Basın mensupları Çağatay Ulusoy'a düğün töreninde Serenay Sarıkaya ile konuşup konuşmadıklarını sordu.

"SETE GİTMEM LAZIM"

Ulusoy ise, "Söyleyecek bir şeyim yok şu anda. Sete gitmem lazım" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun eski aşkına karşı mesafeli oluşu dikkatlerden kaçmadı.

AŞKLARI 2 YIL SÜRDÜ

Sarıkaya ile Ulusoy, 2013-2015 yılları arasında ekrana gelen 'Medcezir' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin ayrılığı o dönem büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.

Çağatay Ulusoy, uzun süredir Duygu Sarışın ile bir dargın bir barışık ilişki yaşıyor.

Kaynak: Snob Magazin