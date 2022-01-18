Cafer amca 70 yaşında gitar, keman ve piyano öğrendi Ordu'da yaşayan 70 yaşındaki Cafer Çullu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda verilen müzik kursları ile piyanodan neye, gitardan kemana birçok enstrümanı öğrendi Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat...

ORDU (İHA) - Cafer amca 70 yaşında gitar, keman ve piyano öğrendi

ORDU - Ordu'da yaşayan 70 yaşındaki Cafer Çullu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda verilen müzik kursları ile piyanodan neye, gitardan kemana birçok enstrümanı öğrendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), vatandaşların bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. ORMEK kursları her yaştan vatandaşa verdiği kurslarla büyük ilgi görüyor.

70 yaşında gitar, keman ve piyano öğrendi

Bu kapsamda İstanbul'da yaşayan ve pandemi dolayısıyla memleketi Fatsa'ya dönen 70 yaşındaki Cafer Çullu, müziğe merak saldı. ORMEK kurslarında müzik derslerinin verildiğini öğrenen Çullu, enstrüman öğrenmek için müzik kurslarına başvurdu. Hiçbir dersi aksatmayan Cafer Çullu ilerleyen yaşına rağmen piyanodan neye, gitardan kemana birçok enstrümanı öğrenerek herkese örnek oldu.

"Müziği seviyorum"

ORMEK kurslarında aldığı eğitimlerle birçok enstrümanı çalmayı öğrenen Cafer Çullu, zamanının büyük bir kısmını ORMEK kurslarında geçirdiğini söyledi.

ORMEK eğitmenlerinin kendisine ilgi gösterdiğini ve bu sayede birçok enstrümanı kolaylıkla öğrendiğini ifade eden Çullu, "Müziği çok seviyorum. Pandemi dolayısıyla İstanbul'dan Fatsa'ya taşındım. Burada ORMEK kursları olduğunu duydum. Hemen zaman kaybetmeden kurslara kayıt yaptırdım. Ney, gitar ve keman kursuna yazıldım. Bu üç kursa devam ederken hocalarım bana piyano kursunu da önerdi. Bende kurslara sürekli gelerek piyanoyu da öğrenmeye başladım. Evde piyanom olmadığı için tahta üzerinde parmaklarımı geliştirdim. Her iki eli çalıştırmak zorunda olduğunuz bir enstrüman olduğu için beynin gelişmesine de katkı veriyor. Hocalarım sayesinde piyanoyu da hızlıca öğrenerek çalmaya başladım ve herkese tavsiye ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir hizmetinin olmasından dolayı Fatsa'nın geçlerini çok şanslı görüyorum. Hocalarımız çok yardımcı oluyor. Herkesi buraya kurslara gelerek müzik öğrenmeye davet ediyorum" dedi.

Piyano Eğitmeni Taştemel: "Cafer amca en gayretli öğrencim"

ORMEK'te piyonu eğitmenliği yapan Kevser Taştemel, 70 yaşındaki Cafer Çullu'nun en gayretli öğrencilerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Yıllardır müzik eğitimi verdiğini ve ilk defa 70 yaşında bir kursiyeri olduğunu ifade eden Taştemel, "Cafer amcayla bir yıldır tanışıyoruz. Geçtiğimiz yıl derslerime gelmeye başladı. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Daha önce 70 yaşında bir öğrencim olmamıştı. Yapabilir mi, çalışabilir mi, öğrenebilir mi şeklinde kaygılarım vardı. Fakat kendisi düzenli olarak derslerime geliyor ve çok özverili çalışıyor. Çok başarılı bir öğrenci" diye konuştu.