CHP İstanbul Ümraniye İlçesi Belediye Başkan Adayı Cafer Aktürk Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP İstanbul Ümraniye İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. İstanbul Ümraniye İlçesi Belediye Başkan adayı Cafer Aktürk kimdir?

CAFER AKTÜRK KİMDİR?

Başkan adayı Aktürk, 1965 yılında Sivas'ın Zara İlçesinde dünyaya geldi. 1975 yılından bu yana Ümraniye'de yaşamını sürdürüyor. 1986 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede 1988 yılında yüksek lisansını tamamlayarak yüksek mühendis olmaya hak kazandı.

İLÇE BAŞKANLIĞI YAPTI

Aktürk, 1988 yılında mühendislik şirketi kurarak, ticari faaliyetlerini sürdürüyor. 2011 yılında aktif olarak siyasete başladı ve 2012-2014 ilçe sekreterliği ve 2015 Aralık ayından itibaren de ilçe başkanlığı görevini yerine getirdi. Makina Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisleri Derneğine üyedir. Bolucan Köyü Derneğine 3 yıl kurucu başkanlık yaptı. Sivas Zara Yardımlaşma Derneği kurucu yönetim kurulu üyeliği ve Zara Dernekler Federasyonu ile SİVKON dernek üyeliği bulunuyor. Cafer Aktürk, evli ve bir çocuk babasıdır.