Çadırda kalan çocuklar depremin izlerini bir anlığına da olsa unuttu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Çadırda kalan çocuklar depremin izlerini bir anlığına da olsa unuttu

05.11.2020 20:42 | Son Güncelleme: 05.11.2020 21:00

Çadırda kalan çocuklar depremin izlerini bir anlığına da olsa unuttu Ganalı öğrenci depremzede çocukları eğlendirdi İzmir'deki depremden dolayı evleri zarar gören ve çadırda kalan çocuklar için etkinlik düzenlenerek, depremin bıraktığı izler bir anlığına da olsa unutturulmaya çalışıldı.

Çadırda kalan çocuklar depremin izlerini bir anlığına da olsa unuttu

Ganalı öğrenci depremzede çocukları eğlendirdi

İZMİR - İzmir'deki depremden dolayı evleri zarar gören ve çadırda kalan çocuklar için etkinlik düzenlenerek, depremin bıraktığı izler bir anlığına da olsa unutturulmaya çalışıldı.

Genç iHH, İzmir depremi sonrası hipodrom alanında kurulan çadırlarda yaşayan depremzede çocuklarla psikososyal destek etkinliği gerçekleştirdi. Programda 7 Kasım oyuncak bayramı kapsamında çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı. Çeşitli oyunların ve deneylerin yapıldığı şenlikte çocuklara bir anlığına da olsa depremin bıraktığı kötü izler unutturulmaya çalışıldı. Etkinlikte Türkiye'de okuyan üniversite öğrencisi Ganalı Abdullah Ahmed de depremzede çocuklarıyla oyunlar oynayıp minik yüreklerin mutluluğuna ortak oldu. Çocukları eğlendirmek için etkinliğe katıldığını belirten Abdullah Ahmed, depremde hayatını kaybedenlere Allah rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Genç İHH Sorumlusu Büşra Tuğtekin ise "Bugün gençler psikososyal ekibi olarak hipodrom alanındayız. Burada depremden etkilenen aileler kalıyor. Çadır kentlerimiz mevcut. Depremin ilk gününden bu yana çocuklara yönelik yaptığımız çalışmalar ve insani yardım konusunda sahada yer alıyoruz. Bugün de 6 farklı istasyon kurduk. Çeşitli oyunlar ve atölyelerde çocuklarımızı eğlendirip, bir anda olsa mutlu etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Çadırda kalan çocuklar depremin izlerini bir anlığına da olsa unuttu
Çadırda kalan çocuklar depremin izlerini bir anlığına da olsa unuttu
Çadırda kalan çocuklar depremin izlerini bir anlığına da olsa unuttu
Çadırda kalan çocuklar depremin izlerini bir anlığına da olsa unuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi
İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi
İzmir'deki depremin ardından Manisa'da bir apartman tahliye edildi
İzmir'deki depremin ardından Manisa'da bir apartman tahliye edildi
Bakan Kurum, İzmir'deki depremin ardından muhtarlarla bir araya geldi
Bakan Kurum, İzmir'deki depremin ardından muhtarlarla bir araya geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ersin Tatar İlham Aliyev Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Yıldız Tilbe Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Sinan Gümüş Mehmet Topal Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım İzmir Deprem Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çadırda kalan çocuklar depremin izlerini bir anlığına da olsa unuttu - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 21:00:11. #1.14#
title