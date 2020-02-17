Çadırda fotoğrafçıydı Alp kostümlerinin üreticisi oldu

17.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:36

İstanbul'da özel şirketlerde yöneticilik yapmasının ardından memleketi Bilecik'in Söğüt ilçesine yerleşen Orhan Kocaoğlu, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyarete gelenlere fotoğraf çekimi hizmeti vermek için Alp kostümü tasarımcısı oldu.

Söğüt'te 3 yıl önce fotoğraf stüdyosu açan 40 yaşındaki Kocaoğlu, türbenin yanında Osmanlı çadırı kurarak ziyaretçilere Alp kostümüyle hatıra fotoğrafı çekimi hizmeti vermeye başladı. Kocaoğlu, son yıllarda Osmanlı Devleti'ni konu alan dizilerin çoğalması üzerine talebin artmasından dolayı tasarım işine girdi.

Atölyesinde yaklaşık 80 Alp kostümü ve aksesuarını tasarlayıp üreten Kocaoğlu, kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra yaptığı anlaşmalar doğrultusunda yurt içi ve dışındaki birçok dizi ve film yapımcısına kostüm dikiyor.

Orhan Kocaoğlu, AA muhabirine, TRT ekranlarında yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinden sonra Ertuğrul Gazi Türbesi'nin eskiye göre daha fazla kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Bunun üzerine türbenin yanında fotoğraf çekimi için kostüm kiralama hizmeti vermeye başladıklarını belirten Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"Zamanla kostüm bulamaz hale geldik. Daha sonra da kostümleri üretme yoluna girdik. İlk üretimi yapınca arkası geldi. Çocukluğumdan bu yana hep kostüm tasarımı, kıyafet dikimi gibi hayallerim oluyordu. Çizimlerini de yapıyorduk ama bunları yaşam mücadelesi içinde hiçbir şekilde gerçekleştiremedim. Çadırda yaptığım fotoğrafçılıktan kostüm tasarımına geçiş evresinde tetikleme mekanizması bu hayalim oldu. İstediğimiz kostümleri bulamayınca nasıl üretim yapabileceğimizi planladık."

"Derdimiz kostüm yapmak değil kültürümüzü yaşatmak"

Kocaoğlu, kendi tasarımı olan deri zırh üretimiyle ciddi bir potansiyele ulaştıklarını dile getirdi.

Hiç aklında yokken bir anda kendini film sektörünün büyülü dünyasında bulduğunu vurgulayan Kocaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hızlı bir akış gerçekleşti, Hollywood filmlerine, Orta Doğu filmlerine, Türkiye'de ve dünyada yapılan dönemsel çalışmalar için deri tasarımı ürünler yapmaya başladık. Kemerinden ayakkabısına, çantasından deri zırhına, başlığına kadar birçok alanda üretimler gerçekleştirdik. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Ertuğrul Gazi Türbesi'nde 'saygı nöbeti' tutan rütbeli personelin yazlık ve kışlık kostümlerinin bakımı ve imalatı tarafımızca büyük bir titizlikle yapıldı. 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' adlı dizinin deri tasarım işini yaptık ve dizinin marka sponsoru olduk. Dünyaca ünlü bir dijital dizi ve film platformundaki 'The Pretector' (Hakan: Muhafız) isimli dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un kostümleri tarafımızca hazırlandı. 'Kara Han' müzik grubunun sahne kostümlerini tasarladık ve ürettik."

Kocaoğlu, kostüm üretimiyle önemli bir amaca hizmet etmeye çalıştıklarını vrguladı.

"Bizim derdimiz kostüm yapmak değil kültürümüzü yaşatmak." diyen Kocaoğlu, insanları bu kıyafetlerle eskiye götürdüklerini kaydetti.

Ürettiği giysileri ekranda izleyince, çok özlediği birini yakından görmüş gibi sevindiğine dikkati çeken Kocaoğlu, "Artık tarih ve kültürler sinema, dizi, tiyatro ve filmlerle aktarılıyor. Bunun için de yeni ve güzel işler yapılması gerekiyor. Bizim efsanelerimiz yok, gerçek kahramanlarımız var. Bunların hepsini yeni nesle doğru bir şekilde anlatmamız lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA