Caddeye ismini veren tek mezar esrarını koruyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Caddeye ismini veren tek mezar esrarını koruyor

23.11.2020 11:16 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:21
Caddeye ismini veren tek mezar esrarını koruyor

Sivas'ta Tekmezar Caddesi'nin ismini aldığı tekmezar, görenlerin dikkatini çekiyor.

Sivas'ta Tekmezar Caddesi'nin ismini aldığı tekmezar, görenlerin dikkatini çekiyor.

Sivas'ta Kent merkezi Çayyurt Mahallesi'nde Tekmezar Caddesi'nde bulunan "Tekmezar" isimsiz olmasıyla merak konusu olurken görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Rivayete göre geçmişte tek mezarın bulunduğu alana yakın bir yerde Mevlana Mesnevi Dergahında hizmet eden kimsesiz biri hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kimsesiz, o dönem yoğun kış şartları nedeniyle kent mezarlığına götürülemedi. Götürülemeyen cenaze en yakın bulunan günümüzdeki cadde üzerine defnedildi. Caddeye de adını veren ve cadde ortasında tek bulunan mezar görenlerin dikkatini çekse de mezarın içi kimisi için boş kimisi için ise dolu biliniyor. Mahalle muhtarı Necip Köse mezara bilenlerin şifa veya dilek amaçlı değil dua etmek amacıyla ziyaret ettiğini dile getirirken, mahallede yaşayan bir kadın ise bu mezara sıtma hastalarının gelerek şifa aradığını söyledi.

Tek olması dikkat çekiyor

Çayyurt Mahallesi Muhtarı Necip Köse, mezarın tek olması dikkat çektiğini ifade ederek, "Tarihi bir mezar olduğu için ismiyle tek mezar caddesi. Kendisi de tek mezar caddesinde Pazartesi pazarının üstünde zamanla defnedildiği yerde bulunuyor. Bizde belediye ve muhtarlık olarak koruma altına aldık. Burada yatan zat Allah Rahmet eylesin 1940 yıllarında Mevlana Mesnevi dergahında kimsesiz sahipsiz bir vatandaş, hizmet ederken rahmetli oldu. O dönem yoğun kış nedeniyle yakın olduğu için buraya defnedildi. Burada da tek mezar olarak bulunuyor, ismi de bilinmiyor. Burada tek olması dikkat çekiyor, ziyaretler ediliyor. Herhangi bir dilek veya beklentili bir dua edilmiyor" dedi.

Sıtma hastaları şifa arıyor

Mahallede yaşayan bir kadın ise bu mezara sıtma hastalarının gelerek şifa aradığını belirterek, "Bu gördüğünüz mezarlık 100 seneden beri sıtma tekkesiydi. Ama zamanla insanlar değişti. Bu kabrin ne olduğunu bilmiyorlar. Bütün Sivas halkı köyden gelenler burada sıtma hastalığına ziyaret edip iyi olup gidiyorlardı" diye konuştu. - SİVAS

Caddeye ismini veren tek mezar esrarını koruyor
Caddeye ismini veren tek mezar esrarını koruyor
Caddeye ismini veren tek mezar esrarını koruyor
Caddeye ismini veren tek mezar esrarını koruyor
Caddeye ismini veren tek mezar esrarını koruyor
Caddeye ismini veren tek mezar esrarını koruyor
Caddeye ismini veren tek mezar esrarını koruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İlkadım veren eli alan elle buluşturuyor
İlkadım veren eli alan elle buluşturuyor
Defin işlemlerini gerçekleştiren mezar kazıcıları deneyimlerini anlattı: En çok çocuk cenazelerinde zorlanıyoruz
Defin işlemlerini gerçekleştiren mezar kazıcıları deneyimlerini anlattı: En çok çocuk cenazelerinde zorlanıyoruz
Şehit babasının mezar yerini 58 yıl sonra öğrendi
Şehit babasının mezar yerini 58 yıl sonra öğrendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Engin Altay Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı
Magazin Mert Fırat İrem Derici Öykü Karayel Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ozan Tufan Cenk Tosun Gökhan Gönül Christian Luyindama
Tüm Haberler Rusya Medya Ak Parti Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Caddeye ismini veren tek mezar esrarını koruyor - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 11:21:47. #1.15#
title