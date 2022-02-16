Caddede 11 bin 900 TL buldu, zabıta sahibine ulaştırdı

İPEKYOLU, VAN (DHA) - VAN'da, İsmail Naci Tuncer'in yerde bulup zabıta ekiplerine verdiği 11 bin 900 TL, sahibi Turan İltemiş'e teslim edildi.

İpekyolu ilçesindeki Çavuşbaşı Caddesi'nde yürüyen İsmail Naci Tuncer, yerde para bulunca İpekyolu Belediyesi'ni arayıp durumu bildirdi. Zabıta ekipleri Tuncer'in yanına giderek parayı aldı. Yapılan araştırmaların ardından paranın Turan İltemiş'e ait olduğu belirlendi. Parasını kaybeden İltemiş ve görgü tanıkları, İpekyolu Zabıta Müdürlüğü'ne gelip tutanakla teslim aldı.