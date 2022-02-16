Caddede 11 bin 900 TL buldu, zabıta sahibine ulaştırdı
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VAN'da, İsmail Naci Tuncer'in yerde bulup zabıta ekiplerine verdiği 11 bin 900 TL, sahibi Turan İltemiş'e teslim edildi.
İPEKYOLU, VAN (DHA) - VAN'da, İsmail Naci Tuncer'in yerde bulup zabıta ekiplerine verdiği 11 bin 900 TL, sahibi Turan İltemiş'e teslim edildi.
İpekyolu ilçesindeki Çavuşbaşı Caddesi'nde yürüyen İsmail Naci Tuncer, yerde para bulunca İpekyolu Belediyesi'ni arayıp durumu bildirdi. Zabıta ekipleri Tuncer'in yanına giderek parayı aldı. Yapılan araştırmaların ardından paranın Turan İltemiş'e ait olduğu belirlendi. Parasını kaybeden İltemiş ve görgü tanıkları, İpekyolu Zabıta Müdürlüğü'ne gelip tutanakla teslim aldı.İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürü Tamer Seymen, bulunan 11 bin 900 TL'nin sahibine teslim edildiğini belirterek, "Yaptığımız araştırmada parayı düşürenin Turan İltemiş, parayı verenin Cimşit İltemiş ve olay tanığının Zeki İltemiş olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine 3 kişiyi çağırdık. Bu şahısların sorulan sorulara doğru cevaplar verdiği tespiti üzerine, buluntu parayı sahibi Turan İltemiş'e tutanaklarla teslim ettik" dedi.Turan İltemiş, parasını bulan İsmail Naci Tuncer ile kendisine ulaştıran zabıta ekiplerine teşekkür etti.