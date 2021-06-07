Caddebostan Sahili'nde müsilaj temizliği havadan görüntülendi
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Caddebostan Sahili'nde müsilaj temizliği havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmalarına başlandı.

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmalarına başlandı. Deniz salyalarını temizleme çalışması havadan görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kocaeli'de ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki deniz salyasıyla mücadele çalışmalarını incelediği sırada Marmara Denizi'nin birçok noktasında da çalışmalar başlatıldı. Caddebostan Sahili'ne gelen ekipler, akışkan deniz salyasının bir noktada birikmesi için denize bariyer çekti.

Ekipler daha sonra su üstünde kütle halinde oluşan müsilajları depolama tanklarına doldurdu. Tanklara doldurulan deniz salyalarının daha sonra bertaraf edileceği öğrenildi.

"MÜSİLAJ PROBLEMİNE YÖNELİK TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Tamer Çobanoğlu yapılan temizlikle ilgili "Bugün itibarıyla Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj problemine yönelik temizlik çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmaları yaygınlaştırarak sürdüreceğiz" dedi.

(Abdul Samet Kaya - Yusuf Enes İnce/İHA)

Caddebostan Sahili'nde müsilaj temizliği havadan görüntülendi
Caddebostan Sahili'nde müsilaj temizliği havadan görüntülendi
Caddebostan Sahili'nde müsilaj temizliği havadan görüntülendi
Caddebostan Sahili'nde müsilaj temizliği havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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