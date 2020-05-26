Cadde ve sokaklar boş kaldı - ESKİŞEHİR
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Cadde ve sokaklar boş kaldı - ESKİŞEHİR

Eskişehir kent merkezinden görüntüler ESKİŞEHİR - Normalde yoğunluğun fazla olduğu Atatürk Bulvarı, İsmet İnönü, İki Eylül ve Kızılcıklı Mahmut Pehlivan caddeleri ile diğer bölgeler sessizliğe büründü.

26.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:34

Eskişehir kent merkezinden görüntüler ESKİŞEHİR - Normalde yoğunluğun fazla olduğu Atatürk Bulvarı, İsmet İnönü, İki Eylül ve Kızılcıklı Mahmut Pehlivan caddeleri ile diğer bölgeler sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklar boş kaldı - ESKİŞEHİR

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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