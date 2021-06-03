Çad'dan Paris'e gelen uçakta bomba alarmı
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Çad'dan Paris'e gelen uçakta bomba alarmı

Çad'dan Paris'e gelen uçakta bomba alarmı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çad'dan Fransa'nın başkenti Paris'e gelen bir uçak bomba ihbarı nedeniyle aranıyor.

Çad'dan Fransa'nın başkenti Paris'e gelen bir uçak bomba ihbarı nedeniyle aranıyor.

Orta Afrika ülkesi Çad'ın başkenti Encemine'den kalkarak, yerel saatle 16.00 sıralarında Fransa'nın başkenti Paris'e inen bir uçakta bomba bulunduğu ihbarı yetkilileri harekete geçirdi. Fransa İçişleri Bakanlığı, uçakta bomba bulunduğu şüphesi nedeniyle bakanlıklar arası kriz birimi oluşturulduğunu açıkladı. Açıklamada, uçağın Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na indirildiği belirtilerek, yolcuların arandığı ve uçağın boşaltıldığı bildirildi. Uçaktaki yapılan aramalarda tüm kabin ve bagajların tek tek kontrol edildiği öğrenildi. Uçağa, havalimanına inene kadar ülkenin kuzeyindeki Saint-Dizier üssünden havalanan savaş uçakları eşlik etti.

Öte yandan Fransız basınına yansıyan haberlerde, bomba ihbarını uçağın kaptanının yaptığı öne sürüldü.

(Özlem Kaplan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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