Çad'daki Osmanlı torunları, Türk hayırseverlerin desteğiyle "bayram" ediyor

Afrika ülkesi Çad'a 1850'li yıllarda yerleşen Osmanlı subaylarının torunları, Türk hayırseverlerin desteğiyle bayram sevinci yaşıyor.

Afrika ülkesi Çad'a 1850'li yıllarda yerleşen Osmanlı subaylarının torunları, Türk hayırseverlerin desteğiyle bayram sevinci yaşıyor.

Yoksullukla boğuşan Çad'da başkent Encemine ve Abeşe bölgelerinde derme çatma evlerde yaşayan ülke vatandaşlarına, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öncülüğünde çeşitli yardımlar yapılıyor. Özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarını yapılan yardımlarla mutlu geçiren Osmanlı torunlarına bu bayram da Türk bağışçıların desteğiyle kesilen kurban etleri ulaştırıldı.

Osmanlı torunlarının 2013 yılında bir araya gelerek oluşturduğu derneğin genel sekreteri Muhammet Ahmet Yusuf, AA muhabirine, Osmanlı subaylarının 1850'li yıllarda Mısır ve Sudan üzerinden Çad'a geldiğini söyledi. Subayların daha sonra burada evlilikler yaptığını dile getiren Yusuf, "Atalarımız burada ticaretle de uğraşmış, sonra farklı ülkelere dağılmışlar. Osmanlı torunları olarak birbirimizi tanımıyorduk. Burada kurduğumuz dernekle torunları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Biz Encemine'deyiz ama Abeşe bölgesindeki sayının daha fazla olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Yusuf, daha önce de Türk derneklerinin Çad'a geldiğini ancak birbirlerini tanımadıklarını anlatarak "2013'ten itibaren birbirimizi tanımaya başladık. Bize Türkiye Diyanet Vakfı çok fazla destek veriyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında yardımlar yapılıyor. 2013'e kadar Türkiye'nin desteğini görmemiştik ancak 2013'ten sonra çok destek gördük. Türklerin bize yardım etmesinden çok mutluyuz. Türk halkına çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Türk halkının bağışlarıyla kesilen kurban sayesinde bayramı mutlu geçirdiklerini belirten Yusuf, "Ayrıca Türkiye'den çocuklarımızın okuması için destek istiyoruz. Burada lise bittikten sonra çocukların okuma şansı olmuyor. Çocuklarımıza bu fırsat verilirse çok seviniriz." dedi.

"Türkiye'ye olan umutları katlanarak artmaya başladı"

TDV Çad Temsilcisi Osman Türk de Çad'daki Türklerden son yıllarda haberdar olduklarını söyledi. Türk, özellikle Büyükelçilik ve TİKA'nın bu konuda çalışmalar yürüttüğünü anlatarak şunları kaydetti:

"Özellikle TİKA'nın girişimleriyle buradaki Osmanlı torunları tespit edilmeye başlandı. Aileler kayıt altına alınmaya çalışılıyor. Bizler de bu ailelerin varlığını öğrendikten sonra yaptığımız çalışmaları özellikle ecdadımızdan olan bu kardeşlere yönelik faaliyetler yapıyoruz. Her yıl bayramlarda geldiğimizde programlarımıza buradaki Türk ailelerini dahil ediyoruz. Bizlere karşı beklentileri, bakışları, umutları çok farklı. Onlar da Türk soyuna dayandıklarını öğrendiklerinden beri Türkiye'ye olan umutları katlanarak artmaya başladı."

Çad'ın Afrika'nın en fakir ve yardıma muhtaç ülkelerinden olduğunun altını çizen Türk, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Buradaki ailelerin de ciddi ciddi sıkıntıları var. Türkiye onlar için bir umut. Vakfımız da Türkiye'nin umut olma yolundaki misyonunu tamamlıyor. Osmanlı subaylarından kalan kardeşlerimizle buluşmaya her yıl önem gösteriyoruz. Çünkü onların gözlerinin içindeki bize karşı umutları, sevgileri görebiliyoruz. Abeşe bölgesinde iki Osmanlı subayının kabri bulunuyor. TİKA tarafından restorasyonu yapıldı. Ayrıca o bölgede su kuyusu açılışları yapıyoruz. Abeşe'de 'Türk bahçesi' diye bilinen bir bölge var. Orada da su kuyusu açtık. Dedelerimiz buraya kadar geldi. Osmanlı hükmünü ve adaletini buraya kadar taşıdılar. Onların torunları bizim kardeşlerimiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca