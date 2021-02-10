Cacabey ne demek? Devlet Bahçeli'nin önerisi Cacabey kimdir, ne zaman yaşadı?

Yönetim işlerinde Türkçe konuşan ve yazışmalarında Türkçe kullanan Caca Bey, Caca Bey Medresesi'nde de Türk dilinde eğitim verilmesini sağlayan kişidir. Öte yandan Caca Beyin tarihte ilk gök bilim medresesini açan kişi olduğu belirtiliyor. Peki, Cacabey kimdir? Cacabey ne zaman yaşadı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaya Türk vatandaşı göndereceğini açıkladı. Türk uzay yolcusuna astronot veya kozmonot yerine Türkçe bir isim verileceğini söyledi. 83 milyonu özgün bir isim bulmaya davet etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, astronot kelimesi için Gökbilimci Cacabey'in ismini önerdi. Peki, Cacabey hangi devlet zamanında yaşadı? Cacabey kimdir? Cacabey ne zaman yaşadı?

CACABEY NE DEMEK?

Türk uzay yolcusuna astronot veya kozmonot yerine Türkçe bir isim verileceğinin açıklanmasının ardından Devlet Bahçeli astronot yerine Cacabey isminin kullanılmasını önerdi. 13. yüzyılda yaşayan ve astronomi ile ilgilenen Cacabey, Kırşehir'de bir gözlem evi (rasathane) yaptırmıştı.

'Astronot' veya 'kozmonot' kelimeleri yerine ilk isim önerisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, 'astronot' yerine Türk Gökbilimci 'Cacabey'in isminin kullanılmasını önerdi. Cacabey tarihte Türk gökbilimci olarak geçiyor.

CACABEY KİMDİR?

Doğum tarihi: 1240, İskilip

Ölüm tarihi ve yeri: 1301, Ankara

Selçuklular döneminde Keyhüsrev zamanında Kırşehir emiri Nurettin Cibril Bin Cacabey (d.1240 İskilip - Çorum, ö.1301), Türk devlet adamıdır.

Caca Bey, küçük yaşlarında üstün yetenekleri ile devrin önde gelenlerinin dikkatini çekmiştir. Kırşehir'de devrin fakültesi gözüyle bakılan Caca Bey Medresesi'ni yaptırmıştır. Yönetim işlerinde Türkçe konuşan ve yazışmalarında Türkçe kullanan Caca Bey, Caca Bey Medresesi'nde de Türk dilinde eğitim verilmesini sağlamıştır.

CACA BEY'İN YAŞAMI

Genç yaşında başarısını göstereren Caca Bey, kısa zamanda büyüklerin arasında yer almaya başladı. Mevlana yazdığı bir mektupta, Caca Bey'in yeteneklerine ve başarılarına övgüde bulunmuş ve kendisiyle bir araya geldiği meclislerde de bu konuyu dile getirmiştir. Caca Bey, kendi idaresinde yaşamakta olan Hacı Bektaş Veli ile ilgilenmiş onu himaye etmiştir. Anadolu'da birçok hayır kurumu ve ayrıca cami, zaviye gibi pek çok kamusal yapının da onarımını yaptırmıştır. Caca Bey, 1301 yılında Bizanslılara karşı savaşırken ölmüştür. Cenazesi, Kırşehir'e getirilerek yaptırdığı medresenin yanındaki türbeye defnedilmiştir.

CACA BEY MEDRESESİ

Kırşehir kentinin merkezinde bulunan medrese, Caca Bey tarafından 1271-1272 yıllarında bir gözlem evi (rasathane) ve medrese olarak yaptırılmıştır. Yapı daha sonra camiye çevrilmiştir. Türk bilim adamı Uluğ Bey'in Batı Türkistan'da kurduğu medrese ne ise, Caca Bey'in kurduğu bu bilim merkezi de aynı derecede öneme sahiptir. Birkaç kez onarılmış olup, minaresindeki mavi çiniler nedeniyle halk arasında cıncıklı camii adı ile anılmaktadır. Medrese kesme taştan yapılmış olup kare planlıdır. Kubbeli medrese yapı tipine dahildir. Minare yapının arka tarafına alınmıştır.

Döneminde astronomi yüksek okulu olarak hizmet vermiştir. Kubbesi açık ve altında bir kuyunun bulunduğu medresede kuyunun içindeki suya yansıyan yıldızlar incelenir, bunlar üzerinde araştırmalar yapılırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde Cacabey'in yaşamı şöyle anlatılıyor:

"Ceceli aşiretinin beyi olan Emir Bahaddin Caca'nın oğlu olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail, 1240'ta Kırşehir'de doğdu. Kırşehir'e büyük hizmetlerde bulunmuş önemli bir şahsiyet olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail "Cacabey" adıyla ün kazandı. Selçukluların son yıllarında düzen bozulduğu için iller valiler ile yönetiliyordu. Eskişehir Emiri olarak görülen Cacabey, bir süre Tokat'ta kaldıktan sonra Kırşehir'e bey oldu. Cacabey, 1301 yılında Rum tekvurları ile savaşırken şehit düşmüş, naaşı Kırşehir'e getirilerek 1272'de yaptırdığı medresenin yanındaki türbeye defnedildi.

Cacabey Anadolu'da birçok hayır kurumu yaptırdı. Eskişehir'de bir cami ve bir han yaptırarak, 17 cami ve zaviyenin onarımına katkısı oldu. Ancak yaptırdığı en önemli eser Kırşehir'de bir mimari anıt olarak yükselen Cacabey Medresesi. Devrin fakültesi gözüyle bakılan bu binada İslam Hukuku, felsefe ve tasavvuf dersleri de öğretilmekteydi.".