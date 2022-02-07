ÇABA Derneği'nin Elazığ'a kazandırdığı okul törenle açıldı

ELAZIĞ (AA) - Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma (ÇABA) Derneği tarafından Elazığ'da yaptırılan okul törenle açıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 8 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan ÇABA İlkokulu 16 derslik, yemekhane, açık ve kapalı oyun alanları ile 385 öğrenciye eğitim hizmeti veriyor.

Okulun açılış törenine katılan Elazığ Valisi Ömer Toraman, yarıyıl tatilinin sona erdiği ilk gün okulun açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dernek üyelerinin büyük çabalarıyla okulun inşa edildiğini ifade eden Toraman, "Elazığ'da olduğu gibi ülkemizin de eğitim kurumlarına çok ihtiyacı var. Bütçeden en fazla pay ayrılan kalemimiz eğitim yatırımları. Belli hedeflerimiz var. Bunlardan biri de öğretmen başına düşen öğrenci sayısını, sınıf başına düşen öğrenci sayısını düşürmek. Bunları çok şükür çok iyi noktalara getirdik." dedi.

Hayırseverlerin Elazığ'a kazandırdığı okulların önemine işaret eden Toraman, "Bu okulumuzun da kendine has projesi, özellikleri var. İnşallah evlatlarımız, yavrularımız bu güzel, ferah mekanlarda kıymetli öğretmenleriyle eğitim öğretim faaliyetlerini yürütecekler. 16 dersliğimiz, kütüphanemiz, kapalı spor salonumuz, 2 laboratuvarımız, yabancı dil ve destek eğitim sınıflarımız var. Okulumuzda 22 öğretmenimiz, 385 öğrenciyle eğitim öğretime devam ediyor." diye konuştu.

ÇABA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eda Kosif de çocukların sağlıklı şartlarda eğitim görmesi için yaptırdıkları ilkokulu, büyük gururla açtıklarını söyledi.

Dernek olarak eğitime gönül verdiklerini aktaran Kosif, "Elimizden geldiğince gönüllülük esasıyla merkezlerimizi kuruyoruz. Bugüne kadar hiçbir işi yarım bırakmadık. Bugün de buradayız. Çok güzel bir okul yaptırdığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve vatandaşlar katıldı.