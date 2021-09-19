Buzlar eridi! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı - Haberler Magazin
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Buzlar eridi! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı

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Seda Sayan, geçen aylarda bir kadına tecavüzle suçladığı ve konser öncesi zeytin dalı uzattığı şovmen Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı. Sahnede, Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil'e "Seni seviyorum" derken Erbil de "Her yeri pespembedir" dedi.

Bir süredir Kaçış sendromu nedeniyle tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kavgalı olduğu Seda Sayan'ın konserine gitti.

Seda Sayan, kendisini izlemeye gelen Mehmet Ali Erbil'i sahneye davet etti. Sahneye çıkan Erbil, Sayan'a övgü dolu sözler sarf etti. Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil'e "Seni seviyorum" derken, Erbil ise "Her yeri pespembedir. Pembe mutlum benim" ifadelerini kullandı.

Buzlar eridi! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı

Konser öncesi magazin basınına röportaj veren Seda Sayan, "Çok sıkı hazırlandığımız bir konser... Yağmur yağmasına rağmen hazırız" açıklamasını yapmıştı. Sabah programı ile ilgili de konuşan Sayan, "Herkes gelebilir programıma dargınlığı olmayan bir kadınım ben... Kimseyle dargınlığım küskünlüğüm yok, çıkın çıkın gelin" sözleriyle kimseye kırgın olmadığını dile getirmişti.

Buzlar eridi! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı

Tartışma, Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başlamıştı.

Instagram hesabından yanıt veren Seda Sayan, sunucu ve oyuncu Erbil'in yıllar önce bir kadına 'tecavüz' ettiğini iddia etmişti. Sayan cinsel saldırı suçlamasında bulunduğu paylaşımında, ""Allah ıslah etsin. Allah müstehakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydin. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor. Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır"demişti.

Erbil ise Sayan'ın bu sözlerinin ardından bir açıklama paylaşarak, "ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı, madem böyle birşey vardı, niye sustun diye? Her neyse benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın..." ifadeleri kullanmıştı.

Öte yandan Seren Serengil de tartışmaya dahil olmuş ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı;

"Mehmet Ali, seni üzeni üzerim. Hele pavyondan çıkıp, yemediği halt kalmamış, zamanında zengin iş adamlarına kadın ayarlayan peşkeş çekenleri hiç affetmem. Sana attıkları iftirayı onlar ispat edemezler ama bende bu arsızların tapeleri var. Sana bir laf daha ederlerse onları yayınlarım."

Mehmet Ali Erbil, hakkında cinsel saldırı iddiasında bulunan Seda Sayan'dan özür diledi. Sayan'da Erbil'İn özürü sonrası "Tecavüz değil, aldatma" demişti.

Buzlar eridi! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı
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Yorumlar (1)
songül zeybekgil:Seda Sayan ın açıklamalarının ardından, savcılık sayan ı da erbil ide ifadeye çağırmalıdır. Ortada bi suç var. Seda , suçu gizlemiş , Erbil ise suçlu veya suç atılmış. Ama nerde bizde o adalet. Parası olana işlemiyor.
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Haber: Buzlar eridi! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı - Haberler Magazin
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