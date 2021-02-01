Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak ve drift keyfi
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Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak ve drift keyfi

01.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:02
Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak ve drift keyfi

Ardahan'da yüzeyinin tamamı buz tutan Çıldır Gölü'ne gelen ziyaretçiler, atlı kızağın yanında araçlarıyla drift yapmanın keyfini yaşıyor.

Ardahan'da yüzeyinin tamamı buz tutan Çıldır Gölü'ne gelen ziyaretçiler, atlı kızağın yanında araçlarıyla drift yapmanın keyfini yaşıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Ardahan-Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle dondu.

Çıldır Gölü'nün Akçakale köyü bölgesine gelen ziyaretçiler, burada yaklaşık 40 santimetreye varan buz kalınlığını fırsat bilerek gölün üstüne çıktı.

Bazı ziyaretçiler göl üzerinde atlı kızaklarla gezinti yaparken bazıları da araçlarıyla buzun üstünü çıkıp drift yaptı.

Gölde atlı kızakla gezinti yapan Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, gazetecilere, Çıldır Gölü'nün Ardahan ve bölge için çok farklı bir yeri olduğunu belirtti.

Taştan, gölün üzerindeki buzların bir süre önce sıcak hava nedeniyle erimeye başladığını ancak son dönemdeki kar yağışı ve soğuk hava yüzünden yeniden donduğunu anlatarak, "Şu an buz üstünde atlı kızak keyfi yapıyoruz, bu bambaşka bir şey. Tarifi mümkün olmayan bir ortam. Gelip burada bu ortamı bizzat yaşamak lazım. Misafirlerimden önce ben burayı gelip görmek istedim. İyi ki gelmişim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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