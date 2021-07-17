Buz gibi, rengârenk şerbetler...
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Buz gibi, rengârenk şerbetler...

Buz gibi, rengârenk şerbetler...
Hürriyet - Haberler | Magazin

İKİ FARKLI REÇETEŞerbetçi Ali Baba'nın sahibi Ali Güler'den...Nardenk şerbetiNE LAZIM? (8-10 KİŞİLİK) 20 gram narçiçeği (hibiskus) 100 gram üzüm (Sultaniye) 5 adet kayısı 3 adet havuç 10 karanfil 1 tarçın 2 limonun suyu 1/2 kilo şeker 5 litre suNASIL YAPARIM?Narçiçeğini iki defa yıkayın ve süzün.

İKİ FARKLI REÇETE

Şerbetçi Ali Baba'nın sahibi Ali Güler'den...

Nardenk şerbeti

NE LAZIM? (8-10 KİŞİLİK)

 20 gram narçiçeği (hibiskus)

 100 gram üzüm (Sultaniye)

 5 adet kayısı

 3 adet havuç

 10 karanfil

 1 tarçın

 2 limonun suyu

 1/2 kilo şeker

 5 litre su

NASIL YAPARIM?

Narçiçeğini iki defa yıkayın ve süzün. Limon suyunun içine atıp 30 dakika bekletin, rengini versin.

2 litre suyu tencereyle ocağa alın, içine üzüm, kayısı, havuç, karanfil ve tarçını ilave edip 10 dakika kaynatın. Sonra blender'dan geçirip süzün ve suyu 5 litreye tamamlayın.

Narçiçeğini ve şekeri ilave edip kaynamaya bırakın.

Ara ara karıştırın, 5 dakika kaynadıktan sonra 2 saat dinlendirin.

Karpuzlu saray limonatası

NE LAZIM? (8-10 KİŞİLİK)

1 orta boy karpuz

10 limon (sert, rendelik)

2 adet portakal (sert, rendelik)

1 ufak boy taze zencefil

1/2 kilo tozşeker

5 litre su

NASIL YAPARIM?

Büyük boy bir tencereye tozşekeri dökün, limon ve portakal kabuklarını rendeleyin. Kabukları iki elinizin arasına alıp şekerle güzelce ovun.

20 dakika ovduktan sonra taze zencefili de rende yapıp karışıma ekleyin.

Çekirdeklerini ayıklayıp karpuzu, limonları ve portakalları kesin. Meyveleri de ekleyip ovaladığınız malzemeyi şurup kıvamına gelene kadar sıkın ve 2 saat bekletin.

5 litre su ilave edip, karıştırıp şekeri eritin ve yaklaşık 2 saat bekletin.

Limon ve portakalları iyice sıkıp içinden çıkarın.

Bir süzgeçten geçirip buzdolabında 6 saat dinlendirin ve servis edin.

Klasik lezzet

Çırağan Palace Kempinski'nin başaşçısı Sezai Erdoğan'dan gül şerbeti

NE LAZIM? (8 KİŞİLİK)

250 gram gül kurusu m 2 bardak pudraşekeri

4 bardak su m 1/2 limon suyu

NASIL YAPARIM?

Gül kurusunun beyaz kısımlarını kesin, kırmızı bölümleri yıkayıp kurulayın.

Gül kurularını 10-15 dakika boyunca 1.5 bardak pudraşekeriyle karıştırın. Bu karışımı bir kabın içine alıp kapağını sıkıca kapatın. Buzdolabında yaklaşık 10-12 saat saklayın.

Karışımın suyunu tahta bir kaşık yardımıyla çıkarın.

Suyu, dilediğiniz kadar pudraşekerini ve hazırladığınız şurubu bir tenceye alıp kısık ateşte kaynatın.

Kaynamaya başladığında limon suyunu sıkın ve çok kaynamasına izin vermeden ocaktan alın.

İyice soğuduktan sonra şişelere doldurup buzdolabına koyun.

Çok pratik

Şef Çiğdem Seferoğlu'ndan erik şerbeti

NE LAZIM? (6-8 KİŞİLİK)

1 kilogram anjelik eriği

2 su bardağı tozşeker

1/2 limon

2 litre su

NASIL YAPARIM?

Erikleri yıkayın, çekirdeklerinden ayırın.

Çekirdeklerini ayıkladığınız eriklerin üzerine şeker döküp 2 saat kadar bekletin.

Ardından üzerine 2 litre su ekleyip kaynatın.

Kaynamaya başladıktan 30 dakika sonra limon suyunu ekleyip dinlendirin.

Süzüp soğuttuktan sonra bol buzla servis edin.

Kaynak: Hürriyet

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