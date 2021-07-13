Büyükşen cinayetinde kör düğüm çözülüyor
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Büyükşen cinayetinde kör düğüm çözülüyor

Büyükşen cinayetinde kör düğüm çözülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

3 Eylül 2018 tarihinde Konya Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen (55) isimli çiftin evlerinde ateşli silahla öldürülmelerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda sır perdesi aralanıyor.

3 Eylül 2018 tarihinde Konya Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen (55) isimli çiftin evlerinde ateşli silahla öldürülmelerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda sır perdesi aralanıyor.

Jandarma Genel Komutanlığınca özel olarak görevlendirilen Jandarma dedektifleri olan JASAT ekipleri ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Büyükşen çiftinin cinayet soruşturmasına ilişkin şafak operasyonuyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorguları devam ediyor

Alınan bilgiye göre, Konya ili Karatay ilçesinin İsmil Mahallesinde gerçekleşen cinayet soruşturmasında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) görevlendirilmişti. Soruşturma kapsamında, şüpheli oldukları değerlendirilen çok sayıda şahıs gözaltına alınırken, şahısların sorgusu Konya İl Jandarma Komutanlığında devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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