Büyükşehirin Molaevleri'ne büyük ilgi

Ailelerin özel gereksinimli çocuklarını güvenle emanet ettikleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Mola Evleri, pandemi önlemleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

Ailelerin özel gereksinimli çocuklarını güvenle emanet ettikleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Mola Evleri, pandemi önlemleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

Mola Evleri, özel gereksinimli bireyleri yarım gün misafir ederek, ailelere büyük kolaylık sağlıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kepez ilçesindeki 'Demirgül Mola Evi', Muratpaşa ilçesindeki 'Falez Mola Evi' ve Konyaaltı ilçesindeki 'Pınarbaşı Mola Evi', Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı tebliğler doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyor.

Pandemi kuralları kapsamında mola evlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup oluşturuldu. Mola Evleri hafta içi her gün sabah saat 08.30'dan akşam 17.30'a kadar hizmet veriyor. Özel gereksinimli bireyler haftanın bir günü 4 saat mola evlerinden faydalanabiliyor. Pandemi önlemleri kapsamında mola evlerinde aynı anda en fazla 4 özel gereksinimli birey bulunabiliyor. Özel gereksinimli bireylerin Mola Evlerinden faydalanabilmeleri için en az bir gün öncesinden randevu talep etmeleri gerekiyor. Mola Evlerine girişte ateş ölçümü, HES kodu sorgulama ve el dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor.

"Çocuklar evlerinden alınıyor"

İsteyen ailelerin çocukları evlerinden ücretsiz servis hizmeti ile alınıyor. Tüm ihtiyaçları Mola Evleri'nde karşılanan çocuklar, hizmet bitiş sürecinde evlerine bırakılıyor. Ailelerin özel gereksinimli çocuklarını güvenle emanet ettikleri Büyükşehir Belediyesi Mola Evleri'nde görevli personeller tarafından sosyal becerileri geliştirici etkinlikler, faaliyetler ve oyunlar düzenleniyor. Proje, ailelerin sosyal ve kültürel yaşama entegre olabilmelerini, çocuklarıyla ilgilenirken yapamadıkları kamu dairelerindeki önemli işlerini çözümlemeye fırsat tanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı