Büyükşehirden Samsunlulara Türk Bayrağı Hediyesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "30 Ağustos 1922 tarihinde kazanılan Büyük Zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biridir" dedi.

30 Ağustos Şanlı Zaferin 96. yılının coşkusu Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in talimatı ile vatandaşlarla paylaşıldı. Kurtuluş Yolu üzerinde açılan stantla Samsun halkına Türk bayrağı hediye eden Samsun Büyükşehir Beleyesi ekipleri 30 Ağustos Şanlı Zaferin önemini bir kez daha hafızalara kazıdı.

Vatan bayrak bilincine dikkat çekildi

Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesinin bu uygulamasından oldukça memnun olduklarını belirterek, "Bizim için en büyük armağan bu. Çünkü Türk bayrağından daha değerli bir şey olamaz. Milli bayramlarda birlik-beraberlik, vatan ve bayrak bilincinin hatırlatılması açısından anlamlı bir karar. Bu duyarlılığından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Zihni Şahin'e teşekkür ediyoruz" dediler.

Şanlı Zaferin 96. yılını topyekun büyük bir coşku içinde kutlayacaklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "30 Ağustos'ta evlerimize ve işyerlerimize Türk bayrağı asarak başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı ve yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağımızı göstermeliyiz.30 Ağustos 1922 tarihinde kazanılan Büyük Zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biridir. Milletimizin esaret altında kalmamak için kazandığı zaferle sadece düşman mağlup edilmemiş, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de temelleri atılmıştır. Milletimiz, her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan Milli Mücadele sonucunda kazandığı bağımsızlığını, milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. 30 Ağustos Zaferi, tarih sayfasındaki yerini, inancın zafere dönüştüğü büyük bir kahramanlık örneği ve bağımsızlık mücadelesi olarak almıştır. Milletimiz, devletimizin kuruluş ruhundan aldığı güçle muhasır medeniyetler hedefinden asla taviz vermeden cephelerde vatan için şehit düşen evlatlarını daima minnet ve şükranla anmaktadır. Bu büyük zaferin ardından geçen 96 yıllık süreç içinde, milletçe el birliği ve gönül birliği ile kurup geliştirdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti, bugünkü demokratik ve dinamik yapısıyla dünyada seçkin ve saygın bir konuma sahiptir. Bu büyük zaferi kazandıran, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - SAMSUN