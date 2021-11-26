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Büyükşehirden öğrencilere çevre eğitimi

Habermetre - Haberler | Toplum
Büyükşehirden öğrencilere çevre eğitimi

20-26 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası sebebiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi, eğitim faaliyeti düzenledi.

20-26 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası sebebiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi, eğitim faaliyeti düzenledi. Samsun Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yapılan bilinçlendirme etkinliğine Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ev sahipliği yaptı.

İl genelindeki tüm ilkokulları kapsayacak Samsun Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Dönüşüm Müzesi'ndeki eğitim programında Tekkeköy Kamuran Çelik İlkokulu ile Atakum Bayındır İlkokulu'nun öğretmen ve öğrencileri misafir edildi. Ziyarette öğrencilere atık azaltımı, ürünün yeniden kullanımı ve Geri Dönüşüm konularında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Ayrıca her atığın çöp olmadığına dikkat çekilerek, evsel katı atıkların yerinde ayrıştırılması büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Günlük 770 ton evsel atığın ayrıştırılarak bertaraf edildiği tesiste, fosil yakıt kullanılmıyor. Doğal yoldan oluşan metan gazından elektrik üreten tesis, kentte 30 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Atıkların mekanik ayrıştırılması işleminde aylık 716 ton ambalaj atık ekonomiye kazandırılıyor.

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