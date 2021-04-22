Büyükşehirden Karaburun'daki depremzedelere destek
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Büyükşehirden Karaburun'daki depremzedelere destek

Büyükşehirden Karaburun'daki depremzedelere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karaburun Kösedere Mahallesi'nde evleri depremden ağır hasar gören ailelerin büyükşehirden kira yardımı çağrısına yanıtsız kalmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karaburun Kösedere Mahallesi'nde evleri depremden ağır hasar gören ailelerin büyükşehirden kira yardımı çağrısına yanıtsız kalmadı. Bölgeye giderek incelemelerde bulunan ekipler, nakdi yardım talebinde bulunan vatandaşların evraklarını alarak işlemleri başlattı.

İzmir'i sarsan 30 Ekim depreminin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karaburun'un Kösedere Mahallesi'nde evleri depremden ağır hasar görün ailelerin de yardımına koştu. Büyükşehirin evleri depremde ağır hasar gören haneler için verdiği 10 bin TL nakdi destekten yararlanmak isteyen depremzedelerin başvuruları ve evrakları alınarak, ödemenin yapılması için işlemler başlatıldı.

Mahalleye giderek tek tek depremzedeler ve Kösedere Muhtarı Mehmet Özduran ile görüşen İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Hemşehri İletişim Merkezi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, evi ağır hasar gören 36 depremzedenin 13'nün konteynerlerde kaldığını, diğerlerinin ise köyde veya İzmir'de ikamet ettiği bilgisini aldı. Ekipler, büyükşehire müracaat ederek evraklarını tamamlayan iki hanenin destekten yararlandığını, diğer depremzedelerin ise "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasını ya da büyükşehirin 10 bin TL nakdi destek yardımını duymadığını, bazılarının ise internet üzerinden başvuru yapamadığı için destekten yararlanamadığını tespit etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, nakdi destekten yararlanmak için gerekli evraklarını teslim eden 25 haneye 10 bin TL nakdi yardım için işlem başlattı. 9 hanenin de evraklarını teslim etmesi ile birlikte destekte bulunan hane sayısı 34'e çıkacak. Ayrıca depremzede ailelere gıda ve hijyen kolisi yardımında da bulunuldu. - İZMİR

Büyükşehirden Karaburun'daki depremzedelere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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