Büyükşehir yangın sonrası yaraları sarıyor
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Büyükşehir yangın sonrası yaraları sarıyor

Büyükşehir yangın sonrası yaraları sarıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Büyükşehir yangın sonrası yaraları sarıyorAntalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta çıkan orman yangınında mağdur olan vatandaşların yaralarını sarıyor.

Büyükşehir yangın sonrası yaraları sarıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta çıkan orman yangınında mağdur olan vatandaşların yaralarını sarıyor. Büyükşehir ekipleri tarafından geçici olarak başka evlere taşınan vatandaşlara acil ihtiyaçları olan ev ve mutfak eşyaları teslim ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Gündoğmuş ve Akseki'de meydana gelen orman yangını sonrasında hızlı bir şekilde hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Evleri, eşyaları yanan, hayvanları telef olan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından tek tek tespit edildi. Uzman ekiplerin yaptığı tespit sonrasında belirlenen ihtiyaç sahiplerine, ev ve mutfak eşyası dağıtımı gerçekleştiriliyor. Ekipler geçici olarak başka evlere taşınan ailelerin acil kullanabileceği malzemeleri teslim ediyor. Beyaz eşya, kanepe, kıyafet ve mutfak eşyası gibi birçok ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Manavgat Ulukapı'da evi tamamen yanan Ayşe Ünal, geçici olarak bir eve taşındığını, Büyükşehir ekiplerine ihtiyaçlarını bildirdiğini ve kısa zaman içinde temin edildiğini söyledi.

Yangında evleri yanan Azime Ünal da kirada oturduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

VATANDAŞIN YANINDAYIZ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yangının ilk çıktığı andan itibaren Manavgat'ta yer aldığını belirterek, "Ekiplerimiz yangın söndükten sonra kısa zamanda hasat tespit çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızı asla mağdur etmeyeceğiz. Kısa zaman içinde yaraları sarmak istiyoruz. İhtiyaç sahiplerini belirleyerek, eşya yardımı yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımızın her zaman yanında olacak" dedi.

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Kaynak: Habermetre

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