Büyükşehir tercih döneminde de gençlerin yanında

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi gençleri, üniversite tercihlerinde de yalnız bırakmadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi gençleri, üniversite tercihlerinde de yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarını tercih sürecinde doğru biçimde yönlendirebilmek için danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Gençler ise hizmetten memnun.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği kapsamında ilk kez üniversite tercihi yapan gençlere danışmanlık hizmeti veriyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından 5-13 Ağustos tarihleri arasında Üniversite Tercih Günleri düzenleyen Büyükşehir, sekiz farklı yerde, rehber öğretmen ve akran danışmanları eşliğinde, üniversite sınavında alınan puanlarla en etkin yerleştirmenin yapılmasına destek veriyor. Öğrenciler Bergama, Aliağa, Menemen, Ödemiş, Bayındır ve Selçuk ilçeleri ile Kültürpark ve Tarihi Havagazı Yerleşkesi'nde kurulan destek merkezlerinden faydalanabiliyor.

Akranlar, uzmanlar eşliğinde adım adım tercih

Uzman rehberler eşliğinde ve akran danışmanlarla süreci yönettiklerini belirten Sosyal Projeler Şube Müdürü Burcu Önenç, "Akranlarımız ilk önce gençlerle sohbet ederek gençlerin üniversite tercihlerine yönelik beklentilerini ve puanlarını öğreniyorlar. Daha sonra da uzman rehberlerimizin yanına götürüyorlar. Bu çalışma bizim için bir ilk. Hata: Başvuru kaynağı bulunamadı veri tabanında yaklaşık 5 bin genç var. Bu platformdan yoğun bir talep aldık. Gençler burada kendi akranlarıyla bölümleri tartışıp geleceklerine ilişkin daha doğru kararlar alabiliyor" şeklinde konuştu.

Büyükşehir geleceğimize ışık tuttu

Koronavirüs salgını olmasından dolayı tercih oluşturmakta çok zorlandığını ifade eden Ekin Bornakçı, "İnsanlarla yüz yüze görüşemediğimiz için hiç bir yerden kesin ve net bilgi alamıyorduk. Bu hizmet bizim resmen geleceğimize ışık tuttu. Hem öğretmenlerim hem de arkadaşlarım böyle bir hizmet olduğunu bana söyledi ve buraya geldim. İyi ki de geldim. Kafam çok karışıktı tercih konusunda. Buradaki herkes çok sıcakkanlı. Bir çok yeni bilgi öğrendim burada" dedi.

Oğlu Mert Karaoğulları'nın çalıştığı için tercih merkezinde bilgi almaya gelen baba Gökhan Karaoğulları ise verilen hizmetten oldukça memnun. Karamanoğulları, "Hem arkadaşlarımızdan hem de öğretmenlerimizden çok güzel bilgiler aldım. Bir veli olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Ailecek süreci yönetiyoruz. Büyükşehir de çok önemli bir katkı koydu" diye konuştu.

Tercih yapan Selin Çitim şunları söyledi: "Pandemi sonrasında Kültürpark'ta bu deneyimli insanlarla bu süreci yaşamak gerçekten büyük bir şans. Tercih danışmanı hocalarımızın özel ilgisiyle doğru tercihler yapacağımızı düşünüyorum. "

Kaynak: Habermetre