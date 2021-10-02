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Büyükşehir, tarihi yapılara hayat vermeye devam ediyor

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Büyükşehir, tarihi yapılara hayat vermeye devam ediyor

Denizli'de geçmişe tanıklık eden tarihi evleri restore ederek şehir yaşamına yeniden kazandıran Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet dönemi mimari özellikleri taşıyan 85 yıllık Güney Hükümet Konağını restore ederek tarihi yapıyı yok olmaktan kurtardı.

DENİZLİ (Habermetre) - Denizli'de geçmişe tanıklık eden tarihi evleri restore ederek şehir yaşamına yeniden kazandıran Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet dönemi mimari özellikleri taşıyan 85 yıllık Güney Hükümet Konağını restore ederek tarihi yapıyı yok olmaktan kurtardı. 02. 10. 2021 Yıkılmak üzereyken şehrin değerleri arasına yeniden kazandırdığı tarihi yapıları her geçen gün artıran Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanında ilçelerdeki tarihi yapıları da kurtarıyor. Bugüne dek Külahçıoğlu Un Fabrikası, Merzeci Un Değirmeni, Cezmi Ökten Evi, Necdet Ökten Evi, Adil Beştaş Evi, Necdet Bilge Evi, Abdüloğlu Evi, Sürücü Evi, İbrahim Çallı Evi, Denizli Evi, Konyalıoğlu Evi, Hüseyin Yarenli Evi, Balcı Evi, Buldan Tarakçı Evi, Çivril Mavi Ev, Bereketler Su Sarnıcı, Yediler Türbesi, Baklan Hüsamettin Gazi Türbesi, Üzüm Dedesi Türbesi, Tavas Tekke Yaren Ali Dede Türbesi, Tavas Alaman Sarnıcı, Mehmet Gazi Türbesi, Ali Kahya Türbesi ve Şirvani Türbesi gibi Denizli'nin yıkılmaya yüz tutmuş çok sayıda tarihi binasını kamulaştırıp, restore ederek kente kazandıran Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Güney ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan, 1936 yılında yapılan Güney Eski Hükümet Konağı'nı restore ederek tarihi yapıyı yok olmaktan kurtardı. "Bugüne dek birçok değerimizi yok olmaktan kurtardık" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Güney ilçe ziyaretinde restorasyonu tamamlanan tarihi yapıyı inceledi. Başkan Zolan'a Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan, AK Parti Güney İlçe Başkanı Süleyman Tombal, belediye meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Aydın ve Seval Gebeş ile beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan, Denizli'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yarınlara ulaştırılması adına önemli bir görevi daha gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Zolan, "Tarihi değerlerimizi yeniden kent belleği ve kültürüne kazandıracak çalışmaları başarı ile gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugüne dek birçok değerimizi yok olmaktan kurtardık, bundan sonra da ecdadımızdan kalan tarihi yapıların yok olmasına izin vermeyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişimizden aldığımız emanetleri yarınlarımıza ulaştırmak, güçlü tarihimizi onlara aktarmak adına bir çalışmamızı daha tamamlamanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Güney Hükümet Konağımız, Güney ilçemize, Denizlimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. GÜNEY HÜKÜMET KONAĞI 1936 Kagir bir yapı olup bodrum + zemin kattan oluşan Güney Hükümet Konağı, milli ve yerli taşra denemelerimizin sade örneklerinden birisidir. Güney cephede yer alan basık kemerli ana girişinin üzerinde yer alan kitabede "HÜKÜMET KONAĞI 1936" ibaresi yapının kimliğini ve tarihini açıkça ortaya koymaktadır. Yapının doğu cephesine, belediye kaynaklarına göre 1970 yılı başlarında dönemin kaymakamı tarafından yapı eklenmiştir. Cumhuriyet dönemi hükümet konaklarının önemli örneklerinden olan yapı 1934 sonrası yaygınlaşan hükümet konaklarında görülen plan, cephe, süsleme ve sosyolojik benliğe sahip özgün mimarlık örneklerindendir. Orijinalliğini günümüze kadar büyük oranda korumuş olan Güney Hükümet Konağı'nın restorasyonunun yapılması sanat tarihi açısından da son derecede önemlidir. . Benzer Başlıklar

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