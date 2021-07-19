Büyükşehir Serasında Yetişen Çiçekler, Manisalılarla Buluştu
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Büyükşehir Serasında Yetişen Çiçekler, Manisalılarla Buluştu

Büyükşehir Serasında Yetişen Çiçekler, Manisalılarla Buluştu
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Kurban Bayramı öncesinde il genelinde bulunan mezarlıkların temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını hassasiyet içerisinde yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, kabir ziyaretlerine gelen vatandaşlara Büyükşehir Belediyesinin Karaoğlanlı Mahallesi'nde bulunan serasında yetişen çiçeklerden hediye etti.

Kurban Bayramı öncesinde il genelinde bulunan mezarlıkların temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını hassasiyet içerisinde yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, kabir ziyaretlerine gelen vatandaşlara Büyükşehir Belediyesinin Karaoğlanlı Mahallesi'nde bulunan serasında yetişen çiçeklerden hediye etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde bulunan serasında yetiştirilen çiçekler, kabir ziyaretine gelen vatandaşlara dağıtıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışma, kabir ziyaretine gelen vatandaşlardan takdir topladı. Kurban Bayramı öncesinde il genelindeki mezarlıkların bakım, temizlik gibi çalışmalarını hassasiyetle yürüttüklerini belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün mezarlıklarla ilgili hassasiyetinden yola çıkarak 17 ilçemizin mahallelerinde bulunan 2014 mezarlığın tamamında yabancı ot ilaçlamasını yaptık. Buna rağmen otlanma ihtimaline karşı Mezarlıklar Dairemiz ve Kent Estetiği Dairemiz ekiplerinden oluşturduğumuz 30'dan fazla ekibimiz mezarlıklarımızı tek tek gezerek ot temizliğini tamamladı. Bunun yanında bugün arife günü olması sebebiyle geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda da sokağa çıkma yasağından dolayı vatandaşlarımız kabir ziyaretinde bulunamamıştı. Bizler de Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı olarak, ziyarette bulunan vatandaşlarımızın yanında olduk. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımız serasında yetiştirdiğimiz mevsimlik çiçekleri vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık. Vatandaşlarımızın mezar ziyaretlerini yaptıkları esnada belediyemizin yetiştirdiği çiçekleri ücretsiz vererek mezarlara dikmesine yardımcı olduk. Tabii ki vatandaşlarımızdan aldığımız güzel geri dönüşler bizi mutlu etti. Bu vesileyle ebediyete intikal eden herkesi rahmetle anıyor, tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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