Büyükşehir, 'Mersin Hamile Bakım Sütü' Projesi Başlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde kenti sağlıklı ve aydınlık bir geleceğe taşımaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde kenti sağlıklı ve aydınlık bir geleceğe taşımaya devam ediyor. 'Süt Senin Gurur Mersin'in projesi ile Mersin'deki miniklerin beslenmesine destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kez hamilelere süt desteği sunan yeni bir projeye imza attı. Tarsus Süt Üreticileri Birliği'nden temin edilen sütlerin kent genelinde dağıtılacağı proje ile yeni doğacak çocukların hayata daha sağlıklı bir şekilde "merhaba" demesi amaçlanıyor. İlk etapta 80 bin adet sütün dağıtılacağı projede talep doğrultusunda yeni dağıtımlar yapılacak.

Büyükşehir'den sağlıklı yarınlara süt desteği ile "merhaba"

Projeden faydalanmak isteyenlerin Teksin üzerinden gebeliklerini gösteren bir belge ile başvuru oluşturması gerekiyor. Değerlendirmeler sonucunda başvuruları uygun görünenlere gebelik boyunca çocuk ve annenin kalsiyum ihtiyacı için 45 günlük periyotlar halinde 1'er litrelik paketlerden oluşan 12 litre süt paketi teslim ediliyor.

Bu proje süt üreticisine de kazandırıyor

Sosyal Hizmetler ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi iş birliği ile yürütülen kapsamlı çalışmada süt üreticilerinin de yüzü gülüyor. Her fırsatta üreticiye kazanç sağlayacak projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, 'Mersin Hamile Bakım Sütü' projesi ile bir kez daha üreticilere ekonomik kazanç kapısı araladı. Hamilelerin kalsiyum ihtiyacını karşılayacak sütler Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından üreticiden temin edilirken, sütlerin dağıtımını ise Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri gerçekleştiriyor.

"Sağlıklı çocuklar demek sağlıklı bir gelecek demek"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat Bakır, projeyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Hamilelik döneminde bebeklerin bütün besin kaynaklarını anneden sağladığını ifade eden Bakır, şunları söyledi:

"Özellikle kemik gelişimi döneminde kalsiyuma çok ciddi anlamda ihtiyaç duyulmaktadır. Bebek ihtiyaç duyduğu kalsiyumu anneden karşılamaktadır. Annede hem kendi vücudunun ihtiyacı olan kalsiyum hem çocuğun ihtiyacı olan kalsiyum ihtiyacı arttığından dolayı bunu tükettiği gıdalardan almak durumundadır. Eğer anne kalsiyumu yeterince alamazsa kendisinde kemik erimesi, diş çürükleri gibi hastalıklar oluşur. İleriki dönemlerde de bunlarla ilgili sorunlar yaşar. Biz de Başkanımız Sayın Vahap Seçer öncülüğünde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce küçük çocuklara dağıttığımız sütlerden hamile kadınlarımıza da dağıtmayı uygun gördük. Çünkü sağlıklı çocuklar demek sağlıklı bir gelecek demek. "

"Daha doğmadan bu proje ile çocuklarımıza bir 'merhaba' demek istiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nde görevli gıda mühendisi Bilge Küçükkubaş, hayata geçirilen projenin detaylarını paylaştı. Projenin başvuru ve dağıtımı konusunda bilgiler veren Küçükkubaş, "Vatandaşlarımız hamile olduklarını belgeleyen bir raporla beraber başvurularını Teksin'e yapıyorlar. Yapılan inceleme üzerine biz de doğum gerçekleşene kadar her 45 günlük dönem için 1 koli sütü evlerine kadar ulaştırıyoruz. Sütlerimiz UHT şartlarında paketlenip uygun saklama koşullarında hijyenik olarak vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Çocuklarımıza değer veriyoruz. Onları geleceğimiz olarak düşünüyoruz ve daha doğmadan bu proje ile çocuklarımıza bir 'merhaba' demek istiyoruz" dedi.

"Projemiz Mersin'de hamilelere özgü tek proje"

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi'nde görevli gıda mühendisi Tuba Karakış da proje kapsamında üreticiden temin edilen sütler hakkında bilgiler verdi. Karakış, şunları söyledi:

"Projemiz Mersin'de hamilelere özgü tek projedir. Projemizin amacı kent genelindeki hamilelerin temel besin ihtiyacı olan süte kolay ulaşımını sağlamak. 80 bin adet tam yağlı 1 litrelik UHT süt teslim alıyoruz. Proje kapsamında kullandığımız sütleri Tarsus Süt Üreticileri Birliği'nden temin ettik. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi olarak projemizin satın alma sürecini biz yürütüyoruz. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da projenin dağıtımını üstlenmektedir. Proje hedefimiz ise Mersin genelindeki tüm hamile kadınlara ulaşmaktır. "

"Vahap Seçer'e çok teşekkür ederim bizi düşündüğü için"

Başlatılan proje ile ilk sütü Büyükşehir'den gelen bir "merhaba" ile kendisine ulaştırılan Emine Eryürekler, "8 aylık hamileyim. Bir oğlum olacak. Vahap Seçer'e çok teşekkür ederim buradan sütü yolladığı için, bizi düşündüğü için. Allah razı olsun. Biz bu hizmeti duyduk. Teksin'i aradık. Hizmetimiz geldi. Çok güzel bir ürün" dedi.

"Anneleri ve çocukları düşünen Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz"

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 'Merhaba Süt' selamıyla çalınan kapısını güler yüzü ile açan Ceyda Felek, "Başlattıkları proje güzel bir şey. Herkese yardımcı oluyorlar. Sağ olsunlar. Anneleri ve çocukları düşünen Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bize verdiği sütleri aldık, 'merhaba'sını aldık. Çok memnun olduk" diye konuştu.

"Daha önce böyle bir hizmet almadım"

9 aylık hamile Gamze Demir ise "Kızımız Lalin'i bekliyoruz, sağlıkla inşallah. Daha önce böyle bir hizmet almadım. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne, Sayın Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ederim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bir 'merhaba' gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 1. 8. 2021 09: 00: 00

Kaynak: Habermetre