Büyükşehir 'Kıbrıs'ın Fethinin 450. Yılı Sempozyumu' düzenliyor

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs'ın 450. Yılı Kutlama Platformu ile birlikte 22-24 Kasım tarihleri arasında Kıbrıs'ın Fethinin 450. Yılı Sempozyumu düzenliyor. Sempozyuma Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kıbrıs'tan online katılacak.

Kıbrıs'ın fethinin 450. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 22-24 Kasım tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bumin Kaan Konferans Salonu'nda düzenlenecek sempozyum nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Antalya Türk Ocağı Başkanı Abdullah Uysal, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şube Başkanı Vural Önal, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Güven Dinç, Akdeniz Gençlik Sanat ve Eğitim Derneği Proje Koordinatörü Orm. Yük. Müh. Özer Satılmış Özgüç ve Türk Hava Kurumu Antalya Şube Başkanı Süleyman Girgin katıldı.

Başkan Böcek Kıbrıs'a gidiyor

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Kıbrıs'ın fethinin 450. yılı etkinlikleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanının Kıbrıs'ta bir dizi toplantı ve temaslarda bulunacağını açıkladı.

Çok sayıda bilim insanı katılıyor

Sempozyum hakkında bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Gürbüz, Türkiye'yi derinden etkileyen en önemli milli sorunlardan birinin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesi olduğunu söyledi. Mustafa Gürbüz, "Sivil toplum inisiyatifi olarak ulusal davamızın geniş kitlelere duyurulması ve bilimsel olarak haklılığımızın dünya kamuoyuna anlatılması için, Kıbrıs Adası'nın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 450. yılı münasebetiyle 450. Yıl Kutlama Platformu kurulmuştur. KKTC ve Türkiye'den çok sayıda sivil toplum örgütü ile vakıf ve devlet üniversitelerinin katıldığı grupla bir sempozyum planlanmıştır. Sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda bilim insanımız konuşmacı olarak katılacaktır" dedi.

13 oturum düzenlenecek

Genel Sekreter Yardımcısı Gürbüz, sempozyumun 13 oturum halinde gerçekleştirileceğini kaydetti. Sempozyumun teması hakkında bilgi veren Mustafa Gürbüz, "Sempozyumun asıl amacı yerli ve yabancı bilim adamlarının bilgileri ışında Türk, Yunan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi ile bütün dünyaya tarihin en eski dönemlerinden beri adanın Rum adası olduğu yolundaki yanlış algıyı ortadan kaldırmak, tarihi gerçeklere dayalı olarak adının nüfus yapısı üzerinde bilgiler vermektir" diye konuştu.

"Kıbrıs adası tarihin hiçbir döneminde Yunan Adası olmamıştır" diyen Gürbüz, sempozyumun yanı sıra, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açılacak olan sergide, Osmanlı döneminde Kıbrıs vakıflarının resmi tapu belgelerinin de sergileneceğini ifade etti.

Sosyal medyadan yayınlanacak

Sempozyumun, geniş kitlelerin ilgiyle izlenebilmesi için yüz yüze ve online olarak planlandığını anlatan Gürbüz, "Sempozyum bildirileri online olarak Youtube, Facebook, İnstagram ve benzeri sosyal medya mecralarından canlı olarak yayınlanacaktır. Bu yanın İngilizce simultane ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve dünya kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanmıştır" ifadelerini kullandı

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Güven Dinç de sempozyuma Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kıbrıs'tan online olarak katılacağını açıkladı. - ANTALYA